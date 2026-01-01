Alcaldía del Distrito Nacional limpia vías donde se realizaron celebraciones de Año Nuevo

La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) realizó un operativo de limpieza en varios puntos de la capital, donde se realizaron celebraciones de Año Nuevo con una gran cantidad de personas.

Miembros de la Dirección de Aseo Urbano fueron desplegados desde horas de la madrugada de este jueves primero de enero del 2026 para limpiar las calles de la capital.

Uno de los puntos más emblemáticos en que el cabildo intervino fue en el sector Don Bosco, donde se celebró la versión 55 del Rally del Borracho.

Asimismo, en el malecón, donde, pese a las lluvias, se concentraron miles de personas a esperar el Año Nuevo, siendo la principal vía de esparcimiento al aire libre que tiene Santo Domingo. Allí, los brigadistas limpiaron el parque Eugenio María de Hostos y la intersección de la George Washington con Máximo Gómez, escenario del concierto de Telemicro. En ese sentido, el recorrido de limpieza se extendió a lo largo de todo el malecón, incluyendo el Paseo Marítimo.

Desde tempranas horas de este jueves, brigadistas y coordinadores del cabildo estuvieron encabezando operaciones de aseo en el tramo de la avenida Abraham Lincoln donde se ubica el parque de La Lira y el Linconazo, punto donde se llevó a cabo una actividad masiva.

Los brigadistas también intervinieron en Cristo Park y la avenida Paseo del Río, donde se celebraron grandes celebraciones para despedir el año 2025 y darle la bienvenida al 2026 con la alegría que caracteriza al dominicano.

Esta jornada se inscribe dentro de la visión de Carolina Mejía de mantener el orden y la limpieza para producir bienestar para todos los residentes y los visitantes del Distrito Nacional.