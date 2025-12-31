Último día del año con aguaceros por vaguada; mantienen provincias en alerta

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este miércoles 31 de diciembre se esperan incrementos nubosos desde horas de la mañana, especialmente en provincias de costa caribeña, producto de la interacción de una vaguada, asociada a un sistema frontal.

En ese sentido, las provincias donde se esperan estas lluvias son Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Peravia, e irán fortaleciéndose conforme avancen las horas como aguaceros, de moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento

El Indomet pronostica que estas lluvias se extenderán hacia La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, Barahona y Pedernales.

Se espera que estas condiciones climáticas se extiendan hasta año nuevo, con la ocurrencia de aguaceros desde la madrugada del jueves, siendo fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre Santo Domingo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, El Seibo, San Cristóbal y Peravia.

Ante este pronóstico, el Indomet mantiene en alertas meteorológicas al Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, La Romana y La Altagracia.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables y frescas durante el día, extendiéndose a la noche y madrugada de este jueves.

Esto debido a la época y mes del año, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde podrán ocurrir nieblas y neblinas.