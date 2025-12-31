Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La OMSA anuncia horario de autobuses durante fin de año

El administrador general de la entidad, Onéximo González, reiteró su llamado a la prudencia.

Listín DiarioSanto Domingo, RD 

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) anunció que durante la celebración de fin de año y Año Nuevo sus autobuses estarán circulando en las calles con cambios en sus horarios de servicio.

Hoy miércoles 31 de diciembre, los autobuses circularán de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, mientras que, durante el feriado de Año Nuevo, mañana jueves 1 de enero, los vehículos trabajarán en horario de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Para el Día de los Santos Reyes, cuyo feriado pasa para el lunes 5 enero de 2026, el horario será de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Pidió a la ciudadanía recibir el nuevo año con cordura, sin llegar a los excesos, pero, sobre todo, a no ingerir alcohol si van a conducir.

Será a partir del miércoles 7 de enero del 2026, cuando los autobuses de la OMSA circularán en las calles de manera habitual.

