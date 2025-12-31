¡Llega el agua al Cibao!: solucionan avería que afectó a más de 80 mil usuarios

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto, informó que concluyeron los trabajos de corrección de la avería que dejó sin el servicio a más de 80 mil personas en Moca y Santiago, luego de producirse la explosión del tubo de alta presión que alimenta el acueducto Cibao Central.

La avería se produjo en un tramo de la línea de aducción de 60 pulgadas en su trayecto por La Zanja, Sabana Iglesia, en la provincia de Santiago.

El funcionario indicó que tras cumplirse las diéciseis horas requeridas para el secado del hormigón en la línea, se realizaron las pruebas de rigor y el bombeo inició la noche de este martes.

Añadió que el contraembalse de Bao y la toma de López están captando el agua cruda, la cual es conducida a los acueductos Cibao Central y La Dura de Moca, desde donde es distribuido el líquido tras su potabilización.

Cueto agradeció el respaldo constante y el seguimiento del presidente de la República, Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y todas las instituciones que estuvieron brindando soporte durante esta jornada.

Asimismo, valoró la paciencia y comprensión de los santiagueros ante esta situación y reiteró su compromiso con el mejoramiento continuo de los sistemas de agua potable y el saneamiento de la provincia.

Señaló que la línea de captación está operando a toda capacidad, conduciendo 5 metros cúbicos por segundo de agua cruda, lo que equivale a 115 millones de galones diarios.

El titular de la institución potabilizadora y de saneamiento dijo que el servicio llegará paulatinamente a los sectores afectados.

Indicó además que los residentes en los municipios Puñal, Licey al Medio, Tamboril, gran parte del municipio cabecera Santiago de los Caballeros y La Dura de Moca recibirán el líquido con normalidad en las próximas horas.

Cueto puntualizó que el área intervenida está siendo reacondicionada en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para su viabilización.