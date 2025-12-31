El COE eleva a 11 las provincias colocadas en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevo nueva vez los niveles de alerta en el país, llevando hasta 9 a las provincias con advertencias por una vaguada que está asociada a un sistema frontal.

El COE informó que en alerta amarilla se encuentra San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Distrito Nacional y Santo Domingo.

Mientras que las que se encuentran en alerta verde son María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, El Seibo, La Romana y La Altagracia y Hato Mayor.

En las primeras horas del miércoles 31 de diciembre, el director del COE, Juan Manuel Méndez, pidió a la población mantenerse atentos y con las precauciones necesarias, debido a que se esperaban lluvias significativas durante Nochevieja y en el primer día del 2026.

"El organismo recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa caribeña hoy y mañana jueves navegar con precaución debido a visibilidad reducida por fuertes aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente anormal", señala un comunicado colgado en sus redes sociales.

El COE también recomienda a la ciudadanía mantenerse en contacto con los organismos de defensa y socorro como la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia.

Asimismo, exhortan seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Ante la ocurrencia de aguaceros se le recomienda a residentes en zonas de alto riesgo tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

De igual forma, las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.