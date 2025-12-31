Dos misas en la Catedral para despedir el 2025 y recibir el Año Nuevo

La Catedral Primada de América, sede de la Arquidiócesis de Santo Domingo, celebrará este miércoles 31 de Diciembre a las 7:00 de la noche una misa especial de Fin de Año, presidida por el Arzobispado y dedicada a dar gracias por el 2025 y encomendar las bendiciones para el año 2026.

Asimismo, la misa de Año Nuevo será celebrada el jueves 1ro de Enero a las 12:00 del mediodía.

Estas mismas forman parte de las tradiciones litúrgicas que la Arquidiócesis organiza en la época de Navidad y Año Nuevo, para los fieles dominicanos , en la cual la comunidad se reúne para reflexionar, orar y dar gracias por los favores recibidos durante el año.

Estas celebraciones religiosas se suman a otras importantes ceremonias católicas realizadas recientemente en el marco de la temporada navideña, donde el pasado 24 de diciembre 'Día de Nochebuena' se celebró una misa en conmemoración de este día y el 25 de diciembre en celebración de la Navidad.