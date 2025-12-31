Arrestan otras cuatro personas vinculadas a decomiso de droga en el AILA

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por efectivos del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, (Cesac), arrestaron a cuatro personas ligadas al decomiso de ocho paquetes de cocaína, en el aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG), en el mes de agosto de este 2025.

El pasado 23 de este mes las autoridades informaron del arresto de dos miembros del Cesac y uno de la DNCD también vinculados a varios decomisos de droga en ese aeropuerto.

Este martes se informó del arresto de Julio César Guzmán Torres, Rafael González Núñez, Rafelito García Méndez y Ángela Orquídea Feliz Félix, quienes según las indagatorias se comisionaron para permitir la entrada de los paquetes a una aeronave que viajaría a Madrid, España.

“Los detenidos, eran empleados de aerolíneas y compañías que prestan servicio en el aeropuerto Internacional de Las Américas y de acuerdo a las investigaciones, utilizaban sus puestos en la terminal, para traficar con sustancias narcóticas hacia Europa”, explicó la DNCD en nota de prensa.

Los detenidos fueron entregados a la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo para los fines correspondientes.

El 15 de agosto de este año las autoridades confiscaron ocho paquetes de cocaína envueltos en varias fundas plásticas, con un peso total de 8.23 kilogramos, según el análisis realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).