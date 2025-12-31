Apordom confirma llegada de 120 buques en enero

La República Dominicana recibirá más de 120 cruceros internacionales durante enero de 2026, consolidando su liderazgo como el destino predilecto del Caribe.

Así lo confirmó la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) al presentar el calendario oficial de atracos.

Uno de los momentos más esperados de la temporada será el debut del Star Seeker, de la línea Windstar Cruises.

Esta embarcación de lujo tocará puerto dominicano por primera vez el 18 de enero, atracando en Taíno Bay, Puerto Plata, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

confianza internacional

Jean Luis Rodríguez, director de Apordom, afirmó que este flujo de buques refleja la confianza de las navieras en la infraestructura portuaria del país.

El calendario incluye a gigantes de la industria como, Royal Caribbean y Carnival Cruises; MSC, Norwegian y Celebrity Cruises, y Virgin Voyages y Princess Cruises.

Las operaciones en los puertos de Taíno Bay, Amber Cove, Santo Domingo y La Romana dinamizarán la economía local mediante el comercio, las excursiones y la creación de empleos durante el pico de la temporada alta, que se extiende hasta abril.