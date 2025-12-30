¿Quiénes son los miembros de Cosenasa?

El decreto 722-25, promulgado por el presidente Luis Abinader este martes, designó la Comisión Técnica del Consejo Nacional del Seguro Nacional de Salud (Cosenasa) conformada por Juan Arismendy Díaz Santana, quien fungirá como su coordinador; Nora Elizabeth Sánchez Padilla, miembro; Pedro Enmanuel Namtala Ramírez Slaibe, miembro; Manuel Alexis Read Ortiz, miembro; Federico Jesús Lalane José, miembro.

Estos son los perfiles de algunos de estos integrantes:

El coordinador Juan Arismendy es un economista dominicano, destacado por el diseño del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y en la redacción de la Ley 87-01 enfocada a la seguridad social.

Se desempeñó como el primer gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). Tiene 35 años de trayectoria como consultor de Seguridad Social en siete países de América Latina. También realizó un diplomado en altos estudios de Seguridad Social en España en el año 1985. Fue profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) por 30 años y en otros centros universitarios.

Fue maestro de postgrado en las universidades UASD, la Católica Santo Domingo (UCSD), en la Iberoamericana (Unibe), Pontificia Católica Madre y Maestra Pucmm (Pucmm) y en la Central del Este (UCE) .

Es el autor de cuatro libros: "Pensiones dignas y sostenibles para todos", en mayo del 2020; "Economía política de la desigualdad social", "Cómo se diseñó y concertó la Ley de Seguridad Social del 2004", y "Modelos de desarrollo y políticas de salud" en 1996.

Cuenta con experiencia como consultor para organismos internacionales como Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) en América Latina y la Unión Europea.

El miembro Pedro Ramírez Slaibe, es consultor para organismos internacionales y nacionales como ONGs de salud y sociales, empresas públicas y privadas. Formó parte del diseño y formulación de proyectos sociales, director/ gerente de proyectos sociales y de salud, responsable a cargo de la gestión, administración y/o dirección en instituciones públicas, cuenta con más de tres décadas en la administración pública.

Fue jefe de Servicios de Emergencia Seguros Sociales y Ministerio de Salud a la par de ser el encargado de servicios de salud público y privado. Fungió como jefe de enseñanza y docente de pre y postgrado UASD, UCE y UCSD, roles en los que alcanzó más de 25 años.

En la UCSD se desempeñó en el cargo de Director del Centro de Investigación y Gestión en Salud (Cediges) adscrito a la UCSD.