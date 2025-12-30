Año Nuevo con alerta por lluvia; según Indomet

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) emitió alertas meteorológicas ante el riesgo de inundaciones urbanas en Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, condiciones que alertan pueden extenderse a otras provincias del país en el transcurso de este martes.

Conforme al encargado del Centro de Pronóstico de Indomet, Saddan Pelayo Font-Frías, estas condiciones climáticas se extenderán al final de este 2025 e inicio del 2026, debido a la interacción de una vaguada con un sistema frontal.

“Ambos sistemas aportarán humedad e inestabilidad suficientes sobre la República Dominicana, favoreciendo, especialmente durante horas de la tarde, un cielo nublado, con aguaceros que pueden ser moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento”, precisó Font-Frías.

Estas lluvias serán especialmente sobre localidades de Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, Peravia, Azua, San José de Ocoa, Barahona y Pedernales.

Durante la Nochevieja se producirán aguaceros, generando acumulados significativos, especialmente en el Gran Santo Domingo, donde existe riesgo de inundaciones urbanas.

Para el jueves 1 de enero, se espera que desde la madrugada se continúen sintiendo los efectos de la vaguada, manteniendo un ambiente inestable con lluvias y tormentas eléctricas en las provincias mencionadas.

“Estas precipitaciones podrían ser más intensas y frecuentes en localidades del este y sureste, como San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo y La Romana”, agrega Font-Frías.

Estas lluvias que iniciarán desde la madrugada del jueves prevalecerán hasta horas de la tarde del inicio de año, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, extendiéndose, aunque con menor intensidad y frecuencia, hacia provincias de la Cordillera Central y el Cibao, incluyendo La Vega y Santiago.

Aun así, la mayor concentración de precipitaciones será al este y sureste del país, especialmente entre mediados de la tarde y horas de la noche.

Hasta el momento, los acumulados de lluvias se encuentran entre 50 y 70 milímetros, pudiendo ser superiores en zonas aisladas, en las próximas 24 a 48 horas.