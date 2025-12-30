Enfermeras catalogan el 2025 como un año “catastrófico” por incumplimientos del Gobierno

La Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (Unased) catalogó como un año “catastrófico” este 2025 para las profesionales de esta área de la salud, tras el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Gobierno.

“Fue un año donde las enfermeras exigimos, reclamamos y pactamos y el Gobierno no cumplió con lo pactado”, expresó la presidenta del gremio, Sol Amantina Delgado.

Reiteró que, a pesar de que cientos de enfermeras concluyeron sus estudios profesionales y tienen un acumulado de más de cinco y diez años en el ejercicio, permanecen designadas como auxiliares, sin recibir el “debido reconocimiento salarial ni funcional correspondiente a su formación y responsabilidades actuales”.

De igual forma, reclamaron la aplicación de los incentivos, que, según indicaron, no los reciben desde el año 2015.

Con relación a las pensiones, exigen que se les otorgue ese derecho con salarios completos, ya que consideran que los actuales son “insuficientes” para garantizarles condiciones de vida dignas en su etapa de retiro.

Asimismo, exigieron el nombramiento de más de 5 mil enfermeras y la inclusión del personal que laboró durante la pandemia del COVID-19, quienes se mantienen aún en la modalidad contractual.

Hospitales

Finalmente, Unased resaltó la necesidad de construcción y reparación de centros hospitalarios de Castañuelas, Dajabón, Villa Vásquez y Cevicos.