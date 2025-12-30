CAASD acelera plan de rehabilitación de tanques de agua ante quejas por deterioro

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que ejecuta un programa de rehabilitación integral de once tanques reguladores de agua, ante quejas de organizaciones sociales sobre un "riesgo inminente" de colapso de esas estructuras.

El director de la CAASD, Felipe Suberví, informó que la institución ya tiene en marcha ese programa en once tanques reguladores, con una inversión de RD$322 millones.

El funcionario explicó que estas obras son parte del “Plan de Zona” y que procuran, precisamente, corregir fallas estructurales y fortalecer la capacidad de almacenamiento.

Precisó que las instalaciones señaladas corresponden a los sectores Don Bosco, cerca del hospital Francisco Moscoso Puello y en el Kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde todas operan de manera normal. De acuerdo con los informes, las estructuras construidas en concreto y acero presentan desgastes propios del tiempo y del uso, sin condiciones de riesgo.

De igual manera, se informó que los tanques del Kilómetro 9 también han sido evaluados y se mantienen en condiciones operativas, requiriendo mantenimiento preventivo.

Dentro de este programa, la CAASD informó que ya fueron rehabilitados y entregados los tanques ubicados en Palmar de Herrera, Jardín Genoveva, El Milloncito, Buenaventuranza, Juan Pablo II y Villa de los Milagros.

Asimismo, 11 tanques adicionales están pautados para procesos de rehabilitación completa. Actualmente, los tanques localizados en los sectores capitalinos María Auxiliadora, Esther, Gualey y La Monumental se encuentran en proceso de rehabilitación, con avances significativos en los trabajos, y su entrega está prevista para principios del año 2026.

La institución señaló que estas intervenciones se sustentan en levantamientos técnicos, inspecciones y metodologías de ingeniería, incluyendo la aplicación de sistemas de impermeabilización certificados, con el objetivo de prolongar la vida útil de las infraestructuras y preservar la calidad del agua potable.

Preocupación

La seguridad de los tanques de almacenamiento de agua potable en el Gran Santo Domingo se ha convertido en el centro de un intenso debate entre líderes comunitarios y las autoridades.

Diversas organizaciones, encabezadas por la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode) y la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo (Acomasantod), manifestaron su preocupación ante el estado de deterioro que presentan varios depósitos en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Alexis Rafael Peña, vocero de las entidades, advirtió que la falta de supervisión técnica pone en peligro a miles de familias.

Los comunitarios señalan que sectores como el Ensanche Luperón, Capotillo, Simón Bolívar y Villas Agrícolas, se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La alarma es especialmente alta en el sector Don Bosco, debido a la cercanía de los tanques con el Palacio Presidencial, centros de salud y el Hogar de Acogida María Auxiliadora.

“Reportamos filtraciones visibles y ‘parches’ temporales en lugar de reparaciones estructurales”, afirmaron líderes como José Mieses y Danny Feliz, quienes instaron a una inspección exhaustiva para evitar tragedias similares a la ocurrida en noviembre en Consuelo, San Pedro de Macorís, donde el colapso de un tanque destruyó 10 viviendas.