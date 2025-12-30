Bomberos han rescatado a 161 animales en situación de riesgo

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional informó que la Unidad de Rescate Animal (R4) en este año ha asistido 161 animales en situación de riesgo.

Desde hace aproximadamente tres años, esta brigada funciona, pero es luego del rescate de tres gatos durante el incendio registrado en la ferretería San Miguel, que se destaca su importancia.

El coronel Aurelio Rodríguez Serrano explicó que la institución implementó el rescate animal por la demanda creciente en estos casos.

“Nosotros tenemos tres unidades que trabajan todo tipo de rescate. Como nos vimos en la necesidad de muchas intervenciones con animales, lo que se hizo fue que con el apoyo de algunos voluntarios, en conjunto con la brigada de rescate, se implementó la asistencia a los animales”, expresó.

Indicó que estas labores son asumidas por sus tres unidades generales de rescate, las cuales atienden distintos tipos de emergencias a nivel marítimo, en altura, en el área agrícola, entre otras.

Asimismo, señaló que, ante la demanda de intervenciones relacionadas con animales, los brigadistas han recibido capacitaciones específicas y han adquirido equipos para responder a los diversos casos.

“Trabajamos diversas intervenciones y como nos vimos en diversas situaciones con animales, se compraron equipos, se brindaron instrucciones y se ofrecieron cursos al personal para atender este tipo de emergencias cuando se presenten”, explicó.

Asimismo, señaló que cuentan con el apoyo de veterinarios voluntarios, entre ellos profesionales que disponen de clínicas, quienes colaboran de manera conjunta con las brigadas de rescate para brindar asistencia médica a los animales afectados.

Gatos rescatados

Informó que los gatos rescatados del incendio de la ferretería San Miguel, fueron trasladados con ayuda de voluntarios pertenecientes al Centro de Especialidades Médicas Veterinarias (CEMV).

Los gatos rescatados del incendio de la ferretería San Miguel, están bien.Listìn Diario

En cuanto a su estado, el CEMV informó que los animales “se encuentran muy bien”.

cómo actuar si un animal está en riesgo?

El coronel Rodríguez Serrano explicó que, al momento de que los animales se encuentren en una situación de emergencia, el proceso para atender estas solicitudes se basa en que luego de recibir el reporte vía el Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1, el equipo procede a evaluar la situación y sus variantes para posteriormente ofrecer la ayuda.

“Cuando se reporta una emergencia a través del 9-1-1, evaluamos el estado del animal, el tipo de situación y el lugar donde se encuentra, para determinar qué herramientas utilizar y qué unidad enviar”, indicó.

Asimismo, el coronel señaló que los equipos de rescates se encuentran ubicados en tres puntos diferentes con el fin de responder según la distancia de la emergencia: el cuartel general, en la estación X1 que se ubica en La Feria y en la John F. Kennedy.

En caso de un siniestro, Rodríguez Serrano indicó que el papel de los dueños de mascotas es, en caso de no poder socorrer al animal, informar a la unidad de rescate sobre la presencia de animales para así poder proceder con el rescate.

“Cuando la primera unidad de intervención llega al lugar deben decirle a los bomberos que tienen animales y la situación de dónde están…Poner un conocimiento de que hay mascotas para nosotros proceder de una vez a pescar” aseguró.