Reconstrucción del Merca Santo Domingo está prevista para 2026

El domingo 6 de junio, el Merca de Santo Domingo sufrió un incendio que consumió un gran almacén cargado de productos básicos de la canasta básica, productos de limpieza y bebidas alcohólicas.

Seis meses después del siniestro, toda la estructura continúa destruida y abandonada tras el destrozo, con sus deformaciones y fisuras visibles, columnas desprendidas, suelo cubierto de escombros y techo desprendido.

Según informó Tony Morillo, gerente del mercado, su reconstrucción está pautada para el presupuesto 2026 a cargo del Ministerio de Vivienda y Edificación (MIVED).

Sobre la fecha de inicio o presupuesto que llevaría la reparación de esta nave, mencionó que el MIVED lleva la voz cantante en el proceso y serán ellos quienes en su debido momento darán las informaciones correspondientes a su reconstrucción.

Solo confirmó el levantamiento realizado por la institución semanas posteriores al incendio.

“Ellos vinieron, hicieron el levantamiento y una vez hecho ese levantamiento ellos son los que manejan la fecha de inicio, el procedimiento a agotar y el protocolo pertinente”, comentó a periodistas del Listín Diario.

Asimismo, Sócrates Díaz, director general de Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (Mercadom), aclaró que la gran mayoría de comerciantes afectados por la tragedia fueron reubicados dentro del mismo mercado donde continuarán sus labores.

Hasta escrita está esta nota; confirmó que solo quedaba pendiente reubicar a una comerciante, quien en el momento del incendio no se encontraba laborando y por tal razón no sufrió de pérdidas cuantiosas.

En declaraciones anteriores estimó pérdidas entre 700 y 800 millones de pesos en el almacén identificado como F-1, dividido por bloques con productos de arroz, habichuelas, ajo, cebolla, papa, aceite, detergentes, papel, whisky, ron, cerveza, refrescos y agua.