Último lunes de 2025 con temperaturas frescas y pocas lluvias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este lunes se espera un cielo con pocas nubes en la mayoría de las localidades.

El Indomet precisa que este clima es propicio para la realización de actividades al aire libre.

No obstante, se esperan algunas lluvias débiles sobre los sistemas montañosos de la cordillera Central y la sierras de Neiba y Bahoruco durante la tarde hasta primeras horas de la noche.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables y frescas durante el día, extendiéndose a la noche y madrugada del martes. Esto debido a la época y mes del año, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde podrán ocurrir nieblas y neblinas.