Juramentan a Joselin Valdez Offter como director del Hospital Darío Contreras

El doctor Joselin Valdez Offter tomó es el nuevo director del Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras.

Valdez Offter fue juramentado por el director del Servicio Regional de Salud Ozama, doctor Eddison Féliz.

Offter sustituye en funciones al doctor César Augusto Roque Beato, quien se desempeñó por cinco años en el cargo.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que previo a su designación, el nuevo director del hospital se desempeñaba como subdirector operativo del mismo centro, donde ha ofrecido servicios desde el año 2009.

Asimismo, indicó que ha ocupado funciones como jefe de Residencia Médica, gerente de ortopedia y subdirector médico.