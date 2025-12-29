Aplazan por quinta vez audiencia preliminar del Caso Calamar por salud de Rafael Calderón

La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso este lunes el aplazamiento de la audiencia preliminar en contra de los implicados en el caso Calamar.

Esta decisión, que marca la quinta ocasión en que se posterga el inicio de esta etapa procesal, se fundamentó en el estado de salud del exsenador Rafael Calderón.

La licencia médica que presentó la defensa de Calderón fue por 30 días, lo que impidió su comparecencia ante el tribunal.

La magistrada Ramírez explicó que el receso es necesario para salvaguardar la integridad del encartado y asegurar el debido proceso.

Nueva fecha para 2026

Considerando los días feriados de fin de año y los plazos legales establecidos para garantizar la continuidad del juicio, el tribunal fijó la próxima audiencia para el viernes 9 de enero de 2026, a las 9:00 de la mañana.

Todas las partes involucradas quedaron legalmente citadas y notificadas en la misma sala.

Postura del Ministerio Público

Los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) mantuvieron una postura de prudencia ante la situación.

Los fiscales no se opusieron al aplazamiento, manifestando que, por encima del cronograma procesal, debe primar el respeto al derecho a la salud y a la defensa técnica de los imputados.

