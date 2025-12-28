Autoridades incautan ocho paquetes de presunta cocaína enviadas hacia España

Las autoridades informaron que ocuparon ocho paquetes presumiblemente de cocaína, durante labores de inspección conjunta desarrolladas en el aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG).

Informaron que las unidades operativas verificaban las cargas en uno de los depósitos de la terminal cuando una unidad canina dio una alerta positiva de sustancias narcóticas en el interior de varias cajas de cartón, que según la declaración serían enviadas a Madrid, España.

Por instrucciones del fiscal, se inició el proceso de apertura, localizando en tres cajas un total de ocho paquetes presumiblemente de cocaína, forrados en fundas plásticas, con un peso superior a los cinco kilogramos.

Según se ha establecido, los paquetes fueron enviados por una mujer, con supuesta dirección en la autopista de San Isidro, municipio Santo Domingo Este, y la recibiría un individuo con domicilio en la calle Monte Perdido, en Madrid.

“En el interior de una de las cajas, las autoridades localizaron envuelto, entre los paquetes, un GPS de color negro”, señala el comunicado de prensa.

El Ministerio Público y la DNCD amplían las investigaciones en relación al frustrado envío de la presunta droga bajo esta modalidad, para identificar, arrestar y poner a disposición de la justicia a los implicados en el caso.

Los paquetes de la sustancia fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.