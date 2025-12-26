Tormenta de nieve afecta vuelos que salen del AILA hacia Nueva York, Boston y Newark

Una intensa tormenta de nieve que comenzó a impactar desde tempranas horas de la mañana de este viernes a la ciudad de Nueva York y a gran parte del noreste de Estados Unidos ha provocado la cancelación de al menos 26 vuelos comerciales desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Las Américas-José Francisco Peña Gómez (AILA), afectando a cientos de pasajeros dominicanos y extranjeros en plena temporada alta de viajes tras las festividades navideñas.

De acuerdo con informaciones obtenidas en la terminal aeroportuaria, los vuelos cancelados tenían como destinos principales Nueva York, Boston y Newark, Nueva Jersey.

La mayoría de las cancelaciones corresponden a la aerolínea JetBlue, con 24 vuelos suspendidos, mientras que al menos un vuelo de Delta Airlines también fue afectado por las condiciones meteorológicas adversas.

La situación ha generado un considerable congestionamiento y escenas de incertidumbre en el AILA, donde decenas de pasajeros permanecen varados a la espera de reprogramaciones, alternativas de vuelo o información oficial por parte de las aerolíneas.

Un panorama similar se vive en los aeropuertos internacionales John F. Kennedy (JFK) y Newark Liberty, donde numerosos viajeros no han podido abordar sus vuelos hacia la República Dominicana ni a otros destinos.

Las cancelaciones impactan de manera directa a dominicanos residentes en Estados Unidos que tenían previsto viajar al país para pasar el fin de año junto a sus familiares, así como a aquellos que, tras disfrutar de la Nochebuena en territorio dominicano, planeaban retornar a sus labores y compromisos en suelo estadounidense.

Ante esta situación, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) exhortó a los pasajeros a no trasladarse a las terminales aéreas sin antes comunicarse con sus agentes de viaje o con el personal de las líneas aéreas, a fin de confirmar el estatus de sus vuelos y evitar mayores contratiempos.

Mientras tanto, en Estados Unidos, más de 60 millones de personas permanecen bajo alertas meteorológicas invernales este viernes 26 de diciembre, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Una potente tormenta de nieve se ha extendido por amplias zonas del noreste, generando riesgos significativos para la movilidad, la infraestructura y los servicios esenciales, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas.

Las autoridades meteorológicas federales advirtieron que durante el transcurso del día podrían registrarse acumulaciones de nieve de hasta 20 centímetros en sectores clave, acompañadas de condiciones de hielo y temperaturas extremadamente bajas, lo que incrementa el peligro en carreteras, aceras y pistas aeroportuarias.

El NWS mantiene activas advertencias de tormenta invernal y ha recomendado evitar desplazamientos no esenciales, debido a la posibilidad de cortes de energía eléctrica, accidentes de tránsito y cierres temporales de vías principales y aeropuertos.

El fenómeno coincide, además, con uno de los períodos de mayor movimiento de viajeros en Estados Unidos, tras las celebraciones navideñas.

Según registros históricos de la NOAA, ciudades como Nueva York y otras áreas metropolitanas del noreste no enfrentaban un episodio de nevadas con un potencial de acumulación tan elevado desde hace más de tres años, lo que ha llevado a las autoridades locales y federales a activar planes de emergencia y reforzar los protocolos de respuesta.

Las advertencias de tormenta invernal se extienden a amplias regiones que incluyen los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania y Massachusetts, donde se mantiene una vigilancia constante ante la evolución del sistema climático y sus posibles repercusiones en el transporte aéreo y terrestre.

En el AILA, las autoridades aeroportuarias continúan monitoreando la situación, mientras los pasajeros esperan que las condiciones meteorológicas mejoren para poder retomar sus planes de viaje en medio de un cierre de año marcado por la incertidumbre climática.