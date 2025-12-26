SNS reporta 13 menores intoxicados por alcohol; traumatológicos con mayor actividad por las fiestas

El Servicio Nacional de Salud (SNS) reportó que un total de 13 menores de edad, con edades comprendidas entre 3 y 17 años, fueron atendidos en distintos hospitales de la Red Pública de Servicios de Salud por intoxicación alcohólica durante el feriado correspondiente a la Nochebuena y la Navidad 2025.

Yocasta Lara, directora de Centros Hospitalarios del SNS, indicó que estos casos fueron registrados a nivel nacional, los mismos que fueron reportados a las autoridades competentes para su seguimiento.

Lara calificó el hecho como altamente preocupante, al tratarse de niños, niñas y adolescentes expuestos a un riesgo grave para su salud y su integridad física.

“La intoxicación alcohólica en menores de edad es un evento totalmente prevenible. Como sociedad debemos reforzar la supervisión adulta y garantizar entornos seguros para nuestros niños y adolescentes, especialmente durante celebraciones familiares”, expresó.

Actividad en los traumatológicos

Con relación a los hospitales de la capital, los traumatológicos fueron los que presentaron mayor actividad por motivo de las fiestas decembrinas.

Aunque en la mañana de este viernes 26 de diciembre, en la emergencia del Hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora se percibió un ambiente “tranquilo”, no se observó lo mismo en las afueras de la sala de urgencias del Darío Contreras.

Ambulancias que relevaban a otras al traer heridos; familiares que esperaban por recibir noticias sobre sus seres queridos; pacientes retirándose con férulas en miembros inferiores y superiores y otros con vendajes en algunas partes de su cuerpo.

Como el caso de dos jovencitos, quienes indicaron haber sufrido un accidente en la madrugada de este viernes en la Autopista San Isidro.

Aunque decidieron omitir sus nombres, explicaron que iban en un vehículo liviano y fueron impactados, resultando solo ellos dos heridos: el joven con una fractura en su miembro superior derecho y ella, con golpes en el rostro.

Por otro lado, Brayan Cuevas, residente en el sector Los Mina, quien se encuentra desde las 4:00 de la madrugada frente a la emergencia, en espera de recibir noticias de la condición de salud de sus cinco amigos, quienes reciben atención médica.

Cuevas narró que en medio de una riña tres de sus amigos, entre ellos mujeres, resultaron heridos. Pero en el proceso de trasladarlas al centro médico, los otros dos, de 20 años ambos, fueron impactados por un vehículo mientras se desplazaban en una motocicleta en la avenida Sabana Larga, del municipio Santo Domingo Este.

Brayan Cuevas, se dirige hacia la emergencia para recibir noticias sobre sus amigos, mientras sostiene ropas y calzado de ellos.Listín Diario

Cuevas informó que la condición de estos dos últimos es estable. Según indicó, uno recibió contusiones en la cabeza, y el otro en una pierna.

“Sus familias no saben nada. Yo le mandé a decir ahora porque se me apagó el teléfono. La mía sí, yo la llamé. Yo estoy esperando que ellos salgan. El que está herido en la pierna, la herida le estaba sangrando y lo están cosiendo de nuevo. Los médicos están haciendo un buen trabajo”, dijo Cuevas, sosteniendo ropa y calzado de sus amigos.

Generales y pediátricos

Las consultas en los hospitales generales y pediátricos, como el Hospital Doctor Francisco E. Moscoso Puello, la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar y el Infantil Doctor Robert Reid Cabral, presentan baja presencia de pacientes.

Sala de consultas del Hospital Pediátrico Doctor Ney Arias Lora, este 26 de diciembre de 2025.Listín Diario

A las 11:40 de la mañana, la sala de consultas del antiguo Angelita estaba sin un paciente. Según el personal administrativo, sí hubo consultas, pero muy pocas y finalizaron temprano.