Playas presentan bajo flujo de personas en navidad

En el marco de la celebración de las fiestas navideñas muchos ciudadanos optaron por la tranquilidad de su hogar para compartir la mañana de navidad con sus más allegados.

Durante un recorrido a la playa realizado por periodistas de este medio, se observó como este 25 de diciembre ha destacado por la tranquilidad en las calles del Gran Santo Domingo.

En el recorrido, se logró observar la baja afluencia de personas en el entorno, evidente desde la llegada al peaje de Las Américas, donde la circulación de vehículos era casi nula.

Playa de Boca Chica presentó baja afluencia de personas este 25 de diciembre.Jorge Martínez

Al llegar a la playa de Boca Chica y consultar sobre cómo transcurrió su nochebuena a algunos de los ciudadanos que decidieron celebrar navidad bajo el sol y la arena, estos confirmaron pasar la festividad en familia bajo un ambiente que se mantuvo controlado; sin embargo, observaron que aunque el entorno estuvo tranquilo, este año hubo menos motivación que en los anteriores.

“En mi caso, prácticamente en el entorno que hemos podido ver, observamos a la gente animada compartiendo su cena familiar pero también vimos que este año la gente estuvo muy concentrada en lo que fueron sus hogares familiares y no salieron mucho a la calle” declaró Ramón Emilio Jiménez.

Will Cuevas, que se encontraba observando a sus hijos mientras estos jugaban a la orilla de la playa disfrutando de los regalos de navidad, aseguró que la nochebuena ya no se observa como antes y que este año estuvo lenta.

“Realmente noté que estaba floja, no sé qué pasa realmente pero vi que la gente no estaba muy motivada en hacer la cena y no ví el movimiento al que uno suele estar acostumbrado” Afirmó.

En busca de una respuesta al desánimo de los ciudadanos ante las celebraciones navideñas se podría llegar a la conclusión de que esto quizás se deba a la situación económica por la que el país atraviesa y que afecta a cada asalariado quienes tienen que observar cómo los precios solo suben y los salarios se mantienen exactamente igual.

Por esta línea, al referirse a las diferencias existentes de estas festividades y las de años anteriores, Carolina Rodríguez Vásquez asegura que la situación no es igual que en diciembres pasados, asegura que el dinero ha sido el principal causante de esta diferencia: “todo es diferente y es que el dinero esta dificil, la cosa está difícil; ahora mismo todo está caro”.

Navidad en la playa

El pasar navidad en la playa respondió a la búsqueda de un cambio de ambiente y la necesidad de salir por un momento de la ciudad. “Como ya todo el mundo está recostado, vinimos aquí a botar un poquito el golpe y a pasarla bien”, afirmó Ramón Emilio Jiménez.

La playa representó un espacio diferente para salir de la ciudadJorge Martínez

Asimismo, la playa brindó un espacio diferente para la recreación de los niños y el estreno de los juguetes nuevos dejados esta navidad.

Manuel Nova quien también celebraba en los alrededores, dejó un mensaje que invita a la reflexión y al agradecimiento, al destacar que más allá de celebrar las fiestas lo importante es valorar la vida.

“Debemos darle gracias a dios por un día más de vida…. uno sabe a la hora que sale, pero no a la hora que llega” expresó.

En cuanto a los deseos para el nuevo año, la mayoría coincidió en pedir paz, salud y unión familiar, este último siendo de los mensajes principales, junto al deseo de la cercanía a Dios y la esperanza de mejores tiempos para todos.