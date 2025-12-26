Familias en Dajabón pasarán año nuevo sin viviendas tras incendio

Un incendio en el sector La Mara del municipio de Dajabón redujo a cenizas dos viviendas y afectó considerablemente otra, por lo que las familias que lo perdieron todo claman por ayuda a las autoridades debido a que pasarán el año nuevo sin hogar.

El intendente general del cuerpo de bomberos del municipio de Dajabón, Diomedes García Estévez, dijo que lograron sofocar el fuerte incendio impidiendo así que más viviendas fueran afectadas y que han iniciado una etapa de investigación para determinar el origen del fuego.

La afectada Rafelina Jiménez, dueña de la tercera casa parcialmente quemada, dijo que espera que las autoridades la ayuden, por ser una madre soltera y no tener trabajo para reparar los daños causados por el incendio.

“Ahí no hubo que sacar nada, esa dos casas fue totalmente quemado todo lo que había dentro y la de atrás tiene la mitad perdida, hay había nevera, trate de cocina, eso se perdió todo, mueble, comedor, todo”, dijo Ramón Rivas, vecino de las familias afectadas.

El pastor Otacilio Ferreira, dijo que las familias lo perdieron todo y que los mismos quedaron prácticamente con las ropas que tenían encima, por lo que necesitan de forma urgente las autoridades puedan venir en su auxilio y que es una situación que no puede esperar.