Carolina Mejía se estrena como abuela

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, anunció a través de su red social de Instagram el nacimiento de su primera nieta.

El hijo mayor de Carolina, Juan Garrigó Mejía, contrajo matrimonio con Isabella Staffeld Cáceres el 23 de agosto de 2025 y hoy nace su niña Marina Isabel.

En la publicación que realizó la alcaldesa se ve a la pequeña Isabel junto a su padre, rodeados de familiares incluyendo a la alcaldesa.