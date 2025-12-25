Entre gratitud y esperanza, Gladys clama por vivir con dignidad tras celebrar la Navidad

Con palabras cargadas de fe, gratitud y esperanza, Gladys Corniel Gómez narró cómo celebró la Navidad en su humilde vivienda junto a su familia, agradeciendo a Dios y a varias personas solidarias que acudieron a su hogar para acompañarlo en una de las fechas más significativas del año.

“Gracias a Dios primero, y a todos los que vinieron aquí a mi casa”, expresó esta humilde mujer, visiblemente emocionada, al destacar que, pese a las limitaciones materiales, pudo compartir la Nochebuena con sus seres queridos, lo que definió como una gran bendición.

Sin embargo, detrás del agradecimiento surge un clamor humano: la necesidad de una vivienda digna. Ella recordó que quienes lo visitaron pudieron constatar las precarias condiciones en las que vive. “Ustedes saben cómo yo vivo, que no es adecuado”, dijo, al tiempo que pidió que no se olviden de la promesa hecha de ayudarle a reparar su rancho.

Aseguró que su mayor deseo es pasar el resto de la vida que le queda con dignidad, poder descansar y disfrutar su hogar en condiciones más humanas.

“Lo que quiero es gozar algo de lo que me queda de vida, pero en mi casa”, afirmó con la convicción de que la promesa realizada pasará a la realidad.

Ella también se refirió al seguimiento de su pensión, sobre la cual —según explicó— recibió la promesa de acompañamiento para gestionar el proceso a partir del mes de enero, lo que considera otra señal de esperanza en medio de sus dificultades.

Gladys destacó la necesidad de una vivienda digna.Listín Diario

En su testimonio, agradeció de manera especial a este reportero y a Listín Diario, por servir de puente para conseguir esta lluvia de bendición.

Sobre el senador de la provincia San Juan, quien no pudo venir a su vivienda por dificultades de última hora, en comunicación con este reportero prometió venir la próxima semana, para Año Nuevo; Gladis espera que Félix Bautista pueda venir a su casa.

Al senador Bautista, a quien conoce solo por referencias en los medios de comunicación, confesó que siempre soñó con conocerlo personalmente por su labor de ayuda social.

“Yo soñaba con que él me ayudara, porque siempre lo veía ayudando a la gente”, expresó.

Con fe intacta, concluyó su mensaje confiando en que las promesas recibidas se cumplirán.

“Dios me lo va a mandar aquí”, dijo sobre Félix Bautista, convencida de que la solidaridad y el compromiso humano pueden transformar su realidad.