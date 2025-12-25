Gobierno continúan remozando escuelas el día de Nochebuena con el Plan "Navidad en las Aulas 24/7"

Hoy 24 de diciembre y faltando pocas horas para Nochebuena, el gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar, continúan los trabajos de remozamiento de recintos escolares como parte del programa "Navidad en las Aulas 24/7" en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y en todo el territorio nacional.

El director de la DIE, Roberto Herrera, informó este miércoles que varios centros educativos están siendo intervenidos con trabajos de mantenimientos correctivos, durante las vacaciones navideñas de estudiantes y profesores.

“Hoy 24 de diciembre desde bien temprano estamos en las calles supervisando y verificando la ejecución del plan Navidad en las Aulas, y vemos que marcha a buen ritmo, estamos cumpliendo con un mandato de nuestro señor presidente Luis Abinader, bajo la coordinación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, para intervenir más de 256 planteles escolares, garantizando que estén en óptimas condiciones para el regreso a clases de nuestros estudiantes en enero", expresó Herrera.

Roberto Herrera.Fuente externa.

Asimismo, agradeció al personal de la institución y a los contratistas por su disposición y entrega en estos trabajos durante el período navideño.

La jornada de supervisión en el Gran Santo Domingo inició en la Escuela Primaria Casa de la Providencia, ubicada en el sector Ensanche La Fe del Distrito Nacional, donde los trabajos de mantenimiento y construcción siguen avanzan.

Al mismo tiempo, fueron supervisadas la Escuela Minerva Mirabal en San Felipe de Villa Mella, Santo Domingo Norte; Escuela Básica I en Barrio Lindo; el centro Beato Selmán; La Escuela inicial Miguelina Frias y la Escuela Margarita Nasaut también en Villa Mella, las cuales están sometidas a un proceso de corrección de filtraciones, colocaciones de lonas asfálticas, colocación de nueva pintura, rehabilitación del sistema sanitario, electricidad, entre otros trabajos de mantenimiento correctivo.

Recinto escolar en mantenimiento.Fuente externa.

Roberto Herrera, reiteró que las labores seguirán de manera intensa e ininterrumpida hasta el 7 de enero del año próximo, con el propósito de remozar todos los planteles que fueron programados dentro del Plan Navidad en las Aulas.

Por otro lado, la maestra Vicenta de la Rosa, directora de la Escuela Minerva Mirabal, destacó la respuesta del Gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar en la intervención de los planteles en el Gran Santo Domingo y todo el país, y aseguró que de esa forma se permitirá que la familia educativa regrese a clases en espacios físicos dignos, limpios y seguros en el 2026.

Durante el recorrido de supervision por los diferentes recintos escolares, el ingeniero Roberto Herrera, estuvo acompañado de el ingeniero Carlos Zapata, Encargado Nacional de Supervisión; la ingeniera Angela Heredia Moreno, Encargada Regional de la DIE; el ingeniero Sandy Sánchez, Encargado de Brigadas, y otras personalidades.