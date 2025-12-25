Autoridades incautan 78 libras de marihuana en Las Matas de Farfán; una persona apresada

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) interceptaron a un hombre que transportaba 78 libras de un vegetal, presumiblemente marihuana, en el municipio de Las Matas de Farfán, provincia de San Juan.

El organismo antinarcótico informó que Biron Miguel del Rosario, de 27 años, será sometido a la justicia en las próximas horas para que se le conozca medida de coerción, por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Efectivos del Ejército, junto con agentes de la DNCD, acompañados del Ministerio Público, ejecutaron labores de seguimiento y vigilancia para interceptar al conductor de un vehículo que, según informes de inteligencia, se trasladaba por la calle Francisco del Rosario Sánchez, sector Matayaya, con una indeterminada cantidad de sustancias narcóticas.

Presunta droga decomisada.Fuente externa

Aduce que al intervenir la jeepeta marca Nissan, color blanco, previa autorización del fiscal y en presencia del imputado, se localizó en el baúl 12 pacas del presunto vegetal, con un peso aproximado a las 78 libras.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación al caso, mientras las pacas de la presunta droga fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.