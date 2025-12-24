Respeto y honestidad entre los deseos del presidente Abinader para esta Navidad

El presidente de la República, Luis Abinader, deseó a todos los dominicanos una feliz Navidad con un mensaje en el que invitó a celebrar con prudencia y sin ostentaciones ni exageraciones, tal como fue el nacimiento de Jesús de Nazaret.

“Debe ser como aquella noche sencilla y silenciosa en la que nació Jesús, sin ostentación ni grandezas, porque el amor desmedido por la riqueza nos conduce siempre por caminos que nos apartan de la justicia”, expresó el jefe del Estado en un video difundido a través de sus cuentas en redes sociales y otras plataformas digitales.

El primer mandatario se mostró acompañado por la primera dama, Raquel Arbaje, quien se describió como aliada en la causa de servir y transformar positivamente la nación dominicana. Asimismo, Arbaje manifestó que en esta época “estamos llamados a mirarnos con sinceridad, a aprender, a corregir y reencontrarnos con lo mejor”.

“Les hablo no solo como presidente, sino como un dominicano creyente para invitarles a compartir el amor de sus familias, el abrazo de los verdaderos amigos y la fe que nos sostiene”, agregó Abinader.

Esperanza, paz y bendiciones fueron los deseos con los que culminó el presidente en su mensaje a la nación.

A continuación, el texto íntegro:

Presidente Luis Abinader: “La Navidad nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la unidad y la solidaridad.

Es un tiempo para reafirmar los valores que aprendimos en nuestros hogares: el respeto, la honestidad y la humildad.

Debe ser como aquella noche sencilla y silenciosa en la que nació Jesús, sin ostentación ni grandezas, porque el amor desmedido por la riqueza nos conduce siempre por caminos que nos apartan de la justicia.

Y fue precisamente desde esa humildad que nació la mayor esperanza que ha conocido la humanidad”.

Raquel Arbaje: “Estoy aquí, no solo como tu compañera de vida, sino como aliada en la causa de servir y transformar positivamente nuestra nación.

Hoy más que nunca estamos llamados a mirarnos con sinceridad, a aprender, a corregir y reencontrarnos con lo mejor de nosotros mismos como personas y como nación”.

Presidente Luis Abinader: “Les hablo no solo como presidente, sino como un dominicano creyente para invitarles a compartir el amor de sus familias, el abrazo de los verdaderos amigos y la fe que nos sostiene.

Raquel Arbaje: "Porque la felicidad no nace del tener, sino del amar; no del exceso, sino de la paz, esa que habita en el corazón".

Presidente Luis Abinader: "Que esta Navidad nos una en el amor, que renueve la esperanza en cada familia dominicana y que el Niño Dios llene nuestros hogares de paz y de bendiciones.

Que Dios bendiga a la República Dominicana".

Raquel Arbaje: "Feliz Navidad y un año nuevo cargado de esperanzas”.