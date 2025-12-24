Países de la región felicitan a Nasry Asfura por su triunfo electoral en Honduras

Un grupo de ocho países de América Latina y el Caribe felicitó este miércoles a Nasry “Tito” Asfura por su elección como presidente de Honduras, tras los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre.

El empresario conservador Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, fue proclamado oficialmente nuevo presidente de Honduras. Asfuera, de 67 años, se impuso sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla.

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana expresaron su disposición de trabajar de manera conjunta con el nuevo gobierno hondureño, que asumirá funciones el próximo 27 de enero, en áreas de interés común como el comercio, la seguridad, la migración y el fortalecimiento de la democracia en la región.

Los ocho países reaccionaron a la victoria de Asfura en un comunicado conjunto.

En el documento, los países firmantes destacaron la actitud cívica de la ciudadanía hondureña, resaltando la responsabilidad con la que ejerció el derecho al voto y la paciencia demostrada durante el proceso de escrutinio final.

Según indicaron, la sociedad exhibió “un encomiable compromiso con la paz y con la institucionalidad”.

Reconocieron la labor de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea por su presencia constante durante la “sensible etapa posterior a la votación”.

“Su acompañamiento, junto al de observadores nacionales, contribuyó a una revisión exhaustiva e imparcial del proceso, brindando claridad a la ciudadanía respecto de la legitimidad de los resultados”, dijeron.

Los ocho países también tomaron nota del desempeño del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, y reconocieron su trabajo en medio de presiones surgidas en el último mes, así como por la responsabilidad mostrada por su personal en todo el territorio nacional y el liderazgo ejercido por las consejerías en el cumplimiento de su mandato constitucional.

“Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo hondureño y manifestamos nuestro deseo de que la transición se desarrolle de manera pacífica y ordenada, contribuyendo al afianzamiento de la convivencia nacional”, indicaron.