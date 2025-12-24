Cuatro acusados por destrucción del cuartel del Limón cumplirán prisión preventiva

Luego de una protesta que terminó con daños a las instalaciones del cuartel policial del distrito municipal El Limón, en el municipio Villa González, cuatro hombres que fueron vinculados al hecho se les fue impuesto un mes de prisión preventiva.

La medida fue dictada por el Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago quienes dispusieron que la medida de coerción será cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey-Hombres, en Santiago.

Los imputados son Bartolo Santos Salas; Juan Danilo Santos Álvarez, alias Puerco; Aneudy Jiménez Suero, y José Ramón Toribio Álvarez, alias Ramón.

De acuerdo al informe oficial se lanzaron piedras contra la edificación provocando la rotura de puertas y ventanas de cristal. Este hecho ocurrió el 7 de diciembre de 2025, luego de la muerte de un joven que fue atropellado por una camioneta conducida por un agente policial que intervenía en una fiesta callejera.

Según los fiscales, el incidente ocurrió mientras se celebraba un torneo de béisbol en el play de la comunidad. Los agentes llegaron para pedir que se bajara el volumen de la música y que, en circunstancias no claras, la camioneta oficial terminó arrollando a varias personas.

La Inspectoría General de la Policía confirmó que abrió una investigación formal y que el comandante del destacamento de El Limón fue trasladado mientras avanza el proceso disciplinario.