El ambiente familiar y las lluvias destacan en la Nochebuena

Un ambiente festivo y familiar caracteriza la víspera de Navidad en la capital dominicana.

La tranquilidad predominaba en las últimas horas de la tarde de este miércoles 24 de diciembre, mientras permanecía bajo el flujo vehicular y de personas en las calles de Santo Domingo.

Todavía no resonaban las tradicionales canciones navideñas, lo que permitía las conversaciones entre vecinas en las esquinas, mientras llevaban el acostumbrado “tubi” y los hombres acudían a las barberías.

Los “colmadones” lo empezaban a concurrir y la presencia de la policía preventiva se empezaba a notar, mientras continuaba la venta de pollo, cerdo y telera.

Personas compartiendo.Vìctor Ramìrez

Pasadas las 7:00, la Nochebuena se adornó con la lluvia, las luces navideñas fueron encendidas y con ellas los típicos merengues navideños.

“Estamos esperando que llegue la hora. La cosa está difícil, pero siempre aparece algo”, dijo Mayra Sánchez, mientras compartía frente a su casa con familiares.

A diferencia de Yesenia Cueto, quien dijo que no disfrutaría de la cena navideña por falta de dinero.

“Uno quiere salir, pero Faride no quiere. Estoy llena de odio con ella porque ella no quiere que uno disfrute la Navidad; ya a las 10:00 de la noche hay que apagar la música, no estamos en nada. Y el Gobierno no dio los bonos para comprar el pollo; no sé cómo es que vamos a cenar, mira cómo es que estamos. Yo no he visto ese bono navideño, aquí no llegó”, dijo.

Mientras que, era notoria la ausencia de los migrantes internos, personas que viajaron a las respectivas regiones del país para reencontrarse con sus familiares.

Pero a pesar de todo, la gente comparte en sus hogares, se escuchan las risas de los niños jugando en las calles y los fuegos artificiales continúan siendo un espectáculo y señal de que estamos de fiesta.