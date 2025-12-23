Víspera de Nochebuena con lluvias dispersas y fuerte oleaje

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este martes se espera que se continúen generando aguaceros en algunas localidades.

Estas lluvias serán sobre Santo Domingo, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago.

El Indomet pronostica que estas lluvias con aisladas tronadas y ráfagas de viento se extenderán hacia Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Santo Domingo, en horas vespertinas.

Dice que las lluvias disminuirán en horas de la noche, con excepción de las regiones norte, noreste y Cordillera Central, donde continuarán desarrollos nubosos con chubascos.

Sin embargo, para mañana, Día de Nochebuena, se predice que "se presentarán precipitaciones dispersas a moderadas en ocasiones, con posibles tronadas y ráfagas de viento, hacia Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Monte Plata, Monseñor Nouel y La Vega. Cerca del mediodía" Las precipitaciones se propagarán hacia sectores de La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santo Domingo, Dajabón, Santiago Rodríguez y Santiago, entre otras cercanas.

Oleaje

Se recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales en la costa atlántica.

Los bañistas deben consultar con autoridades locales antes de hacer uso de playas.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables y frescas durante el día, extendiéndose a la noche y madrugada de este miércoles.

Esto debido a la época y mes del año, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde podrán ocurrir nieblas y neblinas.