Embajada de EEUU en RD permanecerá cerrada durante tres días

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó este martes que su sede consular en Santo Domingo y sus oficinas en Punta Cana y Puerto Plata permanecerán cerradas durante tres días.

El cierre temporal será desde el 24 al 26 de diciembre.

“Por orden ejecutiva, todos los departamentos y agencias del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal de Estados Unidos permanecerán cerrados desde el miércoles 24 de diciembre de 2025 al viernes 26 de diciembre de 2025”, indicó la embajada en sus redes sociales.

“Esto se suma al feriado federal programado regularmente el 25 de diciembre”, añadió.

La embajada dijo que los solicitantes de pasaportes estadounidenses, servicios notariales y de visas “recibirán notificaciones sobre la reprogramación de citas”.

Las operaciones en la sede de Santo Domingo y las otras dos agencias consulares se reanudaran a partir del lunes 29 a las 7:00 de la mañana.

Sin embargo, la asistencia de emergencia para ciudadanos estadounidenses en el país seguirá disponible.

Esto incluye: casos de arresto, enfermedad, lesión, fallecimiento o ciudadanos estadounidenses desaparecidos.