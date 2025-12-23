Dos miembros del Cesac y uno de la DNCD arrestados por red de tráfico en el AILA

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Cuerpo Especializado de Seguridad, (Cesac), coordinados por el Ministerio Público, arrestaron a tres personas vinculadas a una supuesta red de narcotráfico que operaba en el aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG).

Los detenidos son Joel Emilio Barrera Mosquea y Wirkis Anibal Brito Jerez, ambos adscritos al Cesac, así como Carlos Alberto Basden Santiago, perteneciente a la DNCD.

La investigación se desprende de dos decomisos en el AILA, el primero de 17 paquetes y el segundo de 28, durante los días 18 y 22 del presente mes de diciembre, operativos por separado donde fueron arrestados tres ciudadanos alemanes.

“Según el proceso investigativo, los agentes se valían de sus puestos en la terminal, para facilitar la entrada de mulas cargadas de drogas, para llevarlas a Alemania en maletas y mochilas”.

Los 28 paquetes fueron encontrados en una mochila y una funda plástica. Como resultado de esas indagatorias, fueron arrestados los extranjeros Kevin Maure y Jeremy Schmidt, cuando intentaron salir del país hacia Alemania, por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia.

Mientras que los 17 paquetes fueron descubiertos en el interior de una maleta de un extranjero con destino a Frankfurt, Alemania.

Barrera Mosquea, Brito Jerez y Basden Santiago fueron entregados a la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo para conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.