Bombero alerta sobre riesgos de dejar el horno encendido y el arbolito mientras duerme

Durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, el entusiasmo por decorar el hogar puede traer consigo riesgos inesperados que afectan la integridad física de las familias.

El coronel Fabio Miniato, del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, advirtió que muchos de los incidentes reportados en esta época están vinculados directamente al uso de luces y adornos eléctricos sin la debida precaución.

Según el comandante de la brigada Hurón, es común que las personas utilicen extensiones muy económicas que no cumplen con estándares de seguridad, lo cual representa un peligro latente en las habitaciones.

“Llega la temporada de Navidad, muchos tienen su arbolito, pone una extensión que compra muy económica y esto es un peligro porque un arbolito coge fuego en dos o tres minutos, con llamas grandes que no se puede ni entrar a la habitación”, aseguró durante una entrevista en el pódcast, Deyanira en altavoz.

La periodista Deyanira Polanco, durante una entrevista con el coronel del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Fabio Miniato.Fuente Externa

El riesgo de estas instalaciones defectuosas es la velocidad con la que puede propagarse un siniestro es por eso que el Coronel Miniato explicó que un arbolito de Navidad puede envolverse en llamas en apenas dos o tres minutos, generando incendios de gran magnitud que imposibilitan incluso el acceso a la zona afectada.

Subrayó que para evitar incendios es propicio verificar el estado de las conexiones eléctricas y, sobre todo, asegurarse de apagar el arbolito durante la noche, ya que un cortocircuito mientras los residentes duermen podría tener consecuencias fatales.

Otro punto que destacó es el estado de los cilindros de gas y sus mangueras, los cuales suelen deteriorarse con el tiempo.

Recomendó que, ante la sospecha de acumulación de gases en un área cerrada, los ciudadanos deben evitar encender interruptores de luz, fósforos o activar cualquier aparato electrónico, ya que la chispa más mínima podría desencadenar una explosión.

En estos casos, lo más seguro es ventilar el espacio de inmediato y alejar el cilindro de fuentes de calor.

Miniato alertó sobre la peligrosa tendencia de mezclar diferentes productos químicos para intentar "limpiar mejor".

“Haces por limpiar mejor, uno hace una mezcla de productos y hace una reacción que puede salir gases nocivos para la salud y puede hacer una reacción química que se caliente tanto que pueda causar un fuego”, manifestó.

Al evitar estas mezclas y realizar revisiones periódicas tanto de los sistemas eléctricos como de los equipos de cocina, las familias pueden garantizar que las festividades transcurran en un entorno seguro y de bienestar.