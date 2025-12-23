Anfiteatro de Ciudad Juan Bosch será inaugurado en febrero con concierto gratuito

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció que el Anfiteatro la Gaviota será inaugurado en febrero de 2026 con un concierto gratuito para el disfrute de la comunidad, como parte de las nuevas infraestructuras que fortalecen la cultural, deportiva y recreativa de Ciudad Juan Bosch.

Se precisó que el Anfiteatro la Gaviota estará listo en la primera semana de enero, junto al Complejo Polideportivo y el Parque Constitución. En febrero se realizará la inauguración formal de estas infraestructuras, destacándose el anfiteatro, con capacidad para más de 5,000 personas, como un nuevo espacio para actividades culturales y comunitarias.

La Plaza Anfiteatro La Gaviota, que contaría con área de juegos infantiles, de mascotas, jardinería y espacios verdes, gazebos, parqueos, anfiteatro, iluminación, cafeterías y baños.

Durante el encuentro, el viceministro de Proyectos de Inversión, Camel Curi, presentó una panorámica del impacto social y urbano del desarrollo de Ciudad Juan Bosch bajo la gestión del Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo en la República Dominicana (VBC-RD), destacando su consolidación como una ciudad planificada, con servicios integrados y crecimiento sostenido.

Asimismo, se ofreció una actualización sobre otros proyectos estratégicos: el segundo tanque de agua estará concluido en abril; la segunda planta de tratamiento de agua, en junio; y la funeraria comunitaria entre los meses de mayo y julio.

Durante la reunión también se abordaron iniciativas pendientes de inicio, como el Patio Bosch y la Zona Franca, así como el levantamiento de terrenos contiguos a Ciudad Juan Bosch. En ese sentido, el ministro Paliza acordó coordinar una reunión interinstitucional para evaluar su integración al desarrollo urbano del proyecto.