Vaguada continuará generando lluvias en algunas provincias este lunes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este lunes se espera que el viento este/noreste y la incidencia de una vaguada continúen generando aguaceros en algunas localidades.

Estas lluvias se esperan sobre Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, pero en especial sobre las costas de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Monte Cristi.

El Indomet pronostica que estas lluvias volverán a ocurrir luego del mediodía sobre Monte Plata, San Cristóbal y Santo Domingo, extendiéndose hacia San Pedro de Macorís, La Romana, Santiago y La Vega, como aguaceros locales de baja intensidad, con baja probabilidad de tormentas eléctricas.

Se espera que estas lluvias continúen ocurriendo en horas de la noche hacia el noroeste, norte y noreste.

Se recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales en la costa atlántica, desde Cabo San Rafael, en La Altagracia, hasta cabo Cabrón en Samaná.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables y frescas durante el día, extendiéndose a la noche y madrugada de este miércoles.

Esto debido a la época y mes del año, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde podrán ocurrir nieblas y neblinas.