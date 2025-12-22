Obispo coadjutor llama a vivir la Navidad con sentido cristiano, y pide mayor compromiso social a los Dominicanos

En esta víspera de la navidad y la Nochebuena, el obispo Coadjutor llamó a todos los Dominicanos a vivir estas fechas con un verdadero sentido cristiano enfocado principalmente en la familia, la solidaridad, la comunión y vivir en unidad entre las personas, al considerar de tal manera que esta sociedad necesita más que nunca: unidad, tranquilidad y responsabilidad.

Durante la misa celebrada este domingo en la Parroquia universitaria Santa María De La Anunciación, en la Universidad católica de Santo Domingo, el obispo sostuvo que la navidad no debe de reducirse solamente a lo material, sino que también debe ser un tiempo de reflexión personal y común, que invite a cada uno de los ciudadanos a evaluar su compromiso social y su ayuda al bienestar del país.

el obispo Coadjutor durante la misaLeonel Matos

“El nacimiento del Niño Jesús nos llama a dar testimonio de seriedad y responsabilidad, especialmente ante los niños y adolescentes”, expresó y al mismo tiempo dijo que “estas celebraciones deben vivirse en un ambiente familiar, evitando conflictos y situaciones que alteren la paz y la tranquilidad social.”

Asimismo hizo un llamado especial a los funcionarios tanto como públicos y privados a aceptar con mayor conciencia su rol dentro de la sociedad, recordando que el país necesita servicio y trabajo que sea honesto y responsable, sobre todo tras un año que ha sido marcado por sinnúmero de denuncias de corrupción.

Coadjutor también lamentó profundamente el caso de Senasa, en los que miles de personas fueron afectadas por la negación de servicios de salud a los que tenían derecho, no obstante cuando debían pagar un seguro médico, situación que “ha causado impotencia y un gran dolor en los Dominicanos,” expresó.

Ante esta triste realidad, manifestó que quienes administran los recursos del Estado deben como verdaderos servidores públicos y buenos administradores, garantizar que los fondos destinados a salud, educación y alimentación sean utilizados de manera adecuada y puedan llegar a quienes más lo necesitan.

También pidió sensibilidad y una reflexión social, recordando que en las calles hay muchas personas inocentes y trabajadoras y estas ni otras no deben ser afectadas por actos irresponsables de otras personas, como el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias ilícitas durante las festividades navideñas.

velones encendidos en la iglesiaLeonel Matos

En cuanto a la ciudadanía, exhortó a evitar las celebraciones de navidad en las calles y a no conducir bajo los efectos del alcohol ya que estas solamente llevan a poner en riesgo sus propias vidas y a la de los demás, sobre todo a las personas que no tienen ninguna responsabilidad de esas acciones.