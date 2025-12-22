Fuerza del Pueblo exige auditoría forense internacional al Senasa y reparación a los afiliados

El partido Fuerza del Pueblo exigió este lunes la realización de una auditoría forense internacional al Seguro Nacional de Salud (SENASA), así como la "reparación integral y transparente" a todos los afiliados de la ARS que hayan sufrido daños a su salud, negación de servicios o fallecimientos de familiares, como consecuencia del esquema de corrupción descubierto en esa institución.

Mediante un comunicado público, la organización política reclamó al Poder Ejecutivo responder al conjunto de los afiliados del sistema, asumiendo su responsabilidad institucional y garantizar respuestas claras y verificables frente a lo que definió como un grave atentado contra los derechos fundamentales del pueblo dominicano y contra la sostenibilidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

El secretario de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo, Fernando Caamaño, declaró que “el daño ocasionado a una amplísima proporción del pueblo dominicano, con el caso de corrupción en el SENASA, generado desde las instancias políticas del Estado, no se subsana con unos pocos recluidos en la cárcel de Las Parras ni con la devolución de un porcentaje de los RD$16 mil millones que afirma la Procuraduría General de la República fueron sustraídos de la ARS del pueblo”.

En ese sentido, Caamaño recordó que la Fuerza del Pueblo ha venido denunciando de manera reiterada la falta de transparencia en el Senasa desde el año 2021, incluyendo advertencias públicas y ruedas de prensa realizadas en junio pasado, las cuales fueron desestimadas por el gobierno, que insistía en la inexistencia de una situación crítica en la institución.

Indicó que dichas denuncias terminaron por conmocionar a la sociedad dominicana cuando se hicieron públicas evidencias de irregularidades en contratos vigentes desde el año 2020 entre el Senasa y el sector privado, situación que generó un amplio rechazo social y obligó al Gobierno a remitir el caso ante la Procuraduría General de la República.

No obstante, la Fuerza del Pueblo rechazó lo que calificó como un intento del Gobierno de desligarse del origen de los hechos, señalando que la trama de corrupción estuvo motivada por intereses políticos y electorales, teniendo como telón de fondo el proceso de reelección presidencial del año 2024.

Como parte de sus exigencias, el partido reclamó que la comisión consultiva creada recientemente para el Senasa reciba, evalúe y responda de manera individual y colectiva a todos los afiliados que hayan sufrido consecuencias directas en su salud o pérdidas humanas derivadas de negligencias y fallas institucionales, garantizando procesos de compensación justos y transparentes.

Asimismo, la organización política exigió que se restablezcan plenamente las facultades legales del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), conforme a lo establecido en la Ley 87-01, con el objetivo de ordenar, transparentar y proteger el régimen subsidiado, evitando distorsiones administrativas que facilitaron la instalación del esquema de corrupción.

De igual forma, demandó la contratación, mediante licitación pública, de una firma auditora internacional de primer nivel que realice una auditoría forense exhaustiva de todas las erogaciones efectuadas por la dirección del Senasa entre los años 2020 y diciembre de 2025, así como la publicación y devolución íntegra de todos los recursos que sean recuperados en el proceso judicial en curso.

Al concluir, Caamaño advirtió que la Fuerza del Pueblo se mantendrá vigilante durante todo el año 2026 para garantizar el cumplimiento de estas demandas, al tiempo que afirmó que “el SENASA no puede seguir siendo el botín de ningún gobierno ni de quienes pretendan gobernar a costa de la salud y la dignidad de los sectores más vulnerables del pueblo dominicano”.