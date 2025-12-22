Faride Raful denuncia resistencia a evitar el desorden de la contaminación acústica

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dijo este lunes que aún persiste una resistencia por parte de "una industria que genera desorden" y no respeta el derecho de los ciudadanos a la tranquilidad.

Raful se refirió a la contaminación acústica que se registra en sectores del país con motivo a la fiestas navideñas.

“Ha tenido bastante resistencia desde el principio porque todo pertenece también a una industria que provoca desorden y no le importa el derecho de los ciudadanos del entorno”, dijo en rueda de prensa.

Raful ofreció estas declaraciones tras la reunión de seguridad ciudadana encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio de la Policía Nacional.

La funcionaria aseguró que el Estado está obligado a garantizar la convivencia pacífica y la paz ciudadana, por lo que las autoridades cumplirán la ley sin excepciones.

Explicó que los establecimientos o ciudadanos que utilicen bocinas por encima de los decibelios permitidos son sometidos a inspección.

Indicó que los equipos de sonido son retenidos y enviados a los lugares correspondientes para que sus propietarios paguen las multas establecidas.

La ministra recordó que las líneas de denuncia del 911, la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía permanecen abiertas para que la ciudadanía reporte estos casos.

Reconoció que en ocasiones la respuesta no es inmediata por limitaciones de personal, aunque afirmó que se mantiene la vigilancia para evitar incidentes mayores.

Al ser consultada sobre si las autoridades serán más drásticas, Raful respondió: “Vamos a hacer cumplir la ley como hasta ahora”.

Las declaraciones se producen luego de los recientes hechos ocurridos durante celebraciones navideñas.

En Villa Consuelo, el joven Ransel Junior García, de 25 años, perdió la vida tras resultar herido de bala en medio de un operativo policial motivado por denuncias de contaminación acústica.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que los agentes involucrados en ese caso están bajo investigación del Ministerio Público y de los organismos de control interno de la institución.

También indicó que otro joven, Rodrigo Valdés, de 24 años, murió el domingo en Herrera durante un aguinaldo, lo que eleva a dos las muertes registradas el fin de semana.

Valdés murió durante un conflicto social producto de un choque entre un vehículo y una motocicleta.