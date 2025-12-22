Los barrios capitalinos al tope con las basuras

A pocos días de iniciar las festividades navideñas, los ciudadanos de Villa Juana, Villas Agrícolas, Villa Consuelo y San Carlos reportan que el mal que les afecta por años parece no ser prioridad para las autoridades.

A pesar de los anuncios oficiales, la realidad en las calles está marcada por el hedor de las aguas residuales y el temor a brotes de enfermedades.

El pasado jueves 4 de diciembre, el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví, anunció avances en el saneamiento de estos barrios. Sin embargo, en un recorrido por la zona, los vecinos expresaron que las soluciones técnicas “no terminan de llegar”.

En inundaciones

Rafael Ramos, profesor y residente de San Carlos hace 72 años, es testigo de cómo la situación ha empeorado en las calles Eugenio Perdomo, Monte Cristi y Abreu. Para él, las inundaciones han pasado de ser un evento fortuito a una “trágica costumbre”.

“Es cosa de costumbre, tenemos más de 15 o 20 años con ese pesar en estas cinco esquinas de San Carlos. Vino estos días la alcaldesa de la capital y le pusimos ese problemita; nos juró que la cosa iba a mejorar, pero hasta el sol de hoy, nada se ha visto”, aseguró Ramos.

Señaló el educador que la acumulación de desechos agrava las enfermedades que afectan a los sancarleños, que se ven afectados por el sarampión, la tifoidea y diarrea.