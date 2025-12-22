Abinader juramenta nuevos cinco jueces de la Suprema y se plantean desafíos en el Poder Judicial

Cinco nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fueron juramentados este lunes por el presidente Luis Abinader en una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional.

Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) participaron en la juramentación.

El proceso de entrevista y selección duró más de un mes.

Los nuevos magistrados son Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, quienes son de carrera y Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez.

El grupo de carrera se desempeñaba hasta el momento como jueces de cortes de apelación, mientras que los otros dos completan la cuota de abogados en ejercicio.

Así lo establecen los criterios de selección establecidos en el artículo 180 de la Constitución de la República.

El juez Namphi Rodríguez dijo que el Poder Judicial tiene por delante “desafíos muy importantes” relacionados con “la mutación del derecho dominicano”.

“Especialmente estamos en las puertas de un nuevo Código Penal y ya implementando un Código Procesal Penal también modificado”, subrayó a los periodistas.

“Por delante tenemos serios desafíos, que esperamos la colaboración de la opinión pública y de la sociedad dominicana en mejorar el servicio de justicia en el país”, añadió.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que estos nuevos magistrados les darán “sangre nueva” a la Suprema Corte de Justicia, “que de por sí ha venido mejorando en los últimos 20, 30 años”.

“Estamos seguros que la participación de estos magistrados reitero, muy bien ponderados por toda la sociedad dominicana, va a dar la posibilidad de que la Suprema continuará su mejoría y continuará su gran desempeño y el gran desempeño que ha tenido República Dominicana”, indicó a los medios.

También fue juramentada como segunda sustituta del presidente de la SCJ la magistrada Nancy Salcedo Fernández, actual jueza de la alta corte.

Antecedentes de los jueces

Tanto el magistrado Edyson Alarcón Polanco como la magistrada Miguelina Ureña Núñez fungían antes de su elección como jueces de la primera sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

El magistrado Manuel Hernández Victoria fungía como juez de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Por su parte, los abogados y académicos Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez son juristas de vasta experiencia, la primera es especialista en las áreas del derecho económico y tributario, mientras que el segundo es especialista en derecho público.

Las autoridades explicaron que para la selección de los jueces se tomó en cuenta “la participación equilibrada de mujeres y hombres en las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado, de conformidad con el artículo 39, numeral 5, de la Constitución de la República”.