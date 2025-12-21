“Es peligroso que deleguemos nuestra capacidad”: Boris Muñoz alerta sobre la inteligencia artificial

La Inteligencia Artificial ha dado pasos agigantados en su expansión, gracias al uso generalizado que la sociedad de todo el mundo le ha dado. Sin embargo, esto podría no ser tan saludable como parece.

Así lo alerta el periodista y escritor venezolano-estadounidense, Boris Muñoz, quien señaló como peligroso que los seres humanos deleguen en la inteligencia artificial (IA) generativa, como ChatGPT o Gemini, su capacidad cerebral y pensamiento crítico.

“Tú le vas a decir a ChatGPT o Gemini que te haga un artículo y te lo va a hacer bastante bien, ahora, ¿estás dando el máximo de tu potencial o estas poniendo una prótesis muy, muy fuerte que realmente está haciendo el trabajo que tú tienes que hacer? Y yo creo que es muy peligroso que los seres humanos deleguemos nuestra capacidad, porque vinimos con un cerebro a este mundo que es muy potente realmente”, expresó al ser entrevistado en Listín Diario.

El periodista, creador de la sección de Opinión del New York Times en español, indicó, en ese sentido, que es preciso cuestionarse sobre el uso que se le da a este tipo de herramientas y dar un paso atrás.

“La Inteligencia Artificial nos pone en un lugar de facilidad tremendo, que puede resultar demasiado cómodo, yo creo que ahí hay que tomar un paso atrás y preguntarse sobre lo que uno está haciendo”, dijo.

Es por esto que el también escritor y ensayista favorece la creación de contenidos propios, como columnas de opinión y análisis, por la generación de argumentos lógicos, en los que hay que desarrollar un punto de vista y crear escritos de forma lógica, articulada y entretenida.

A pesar de esto, Muñoz no sataniza el uso de la inteligencia artificial, más bien entiende se le debe dar el uso para el que fue creada, como una herramienta, más no como una extensión cerebral que va sustituyendo la capacidad creativa del cerebro humano.

El periodista y escritor venezolano-estadounidense, Boris Muñoz, mientras era entrevistado en Listín Diario.Silverio Vidal/ LD

Contacto humano

Asimismo, deploró como la sociedad está viviendo su socialización a través de las redes sociales y plataformas digitales, lo que genera un síndrome de soledad en muchas personas, que desencadena depresión y otros padecimientos que afectan la salud mental.

“La gente está viviendo su socialización en las redes y el contacto humano real, el que yo jugaba pelota en la calle con mis amigos del vecindario, eso yo no lo estoy viendo, por lo menos en el primer mundo, veo muchachos que son gamer y viven su vida en el mundo virtual y en chats donde se comparten cosas increíbles, yo creo que hay que recuperar un poco de luz y de contacto humano y ese es otro de los grandes temas que va a ser indispensable y hay una epidemia real de soledad en el mundo y una epidemia de depresión, de desvalorización, porque la gente no encuentra como volver a insertarse”, manifestó.

IA y periodismo

Boris Muñoz, quien vino al país para impartir una charla magistral titulada “La guerra de la atención, la IA, las fake news y el impacto de los medios de comunicación”, invitado por la Fundación El Demócrata, manifestó que el uso de estas herramientas está cambiando la forma de realizar periodismo, desde la creación de texto hasta de imágenes y videos.

Sin embargo, destacó el aspecto negativo de esta herramienta, radicado especialmente en el mal uso que se le da, como la difusión de deepfakes, lo que debe acelerar la especialización de medios y periodistas en la verificación de hechos, lo que a su vez debe provocar alianzas con medios internacionales especializados en verificación.

De igual forma, Boris cree los medios de comunicación deben promover mejores prácticas para evitar que estos peligros se instalen como intrusos silenciosos en las salas de redacción, desarrollando criterios de uso.

“Crear mejores prácticas para evitar que estos peligros se instalen y que los normalicemos, todavía es muy temprano para normalizar la Inteligencia Artificial, pero hay que saber cómo usarla y para saber cómo usarla hay que desarrollar un criterio basado en el ensayo y en el error, pero tienes que saber que lo estás haciendo, porque si no sabes que lo estás haciendo aprendes bastante también, pero si sabes que lo estás haciendo puedes guardar distancia critica para entender como clasificar las cosas que estás haciendo”, señaló.

Manifestó que los medios deben dirigir recursos para entender mejor estas herramientas y sacarle y provecho “sin que la IA saque provecho de nosotros”.

“Hay parte del periodismo que la Inteligencia Artificial no puede sustituir, la interacción, el contacto humano, por ejemplo tú vas a un desastre, un tragedia o un sitio donde hay una situación terrible como Haití, muy cerca de acá, yo creo que se necesita un factor humano tremendo para poder hacer el trabajo con la empatía humana necesaria que pueda calibrar y dimensionar, sin caer en los lugares comunes donde nos lleva la IA a veces, entonces yo creo que es un territorio por explorar y las mismas personas que están detrás de esas tecnologías lo saben”, destacó.

Fue enfático y reiterativo en señalar que hay que “verla sin pánico, sin miedos paralizantes, usarla, pero siempre consciente de que es un arma que tiene muchos filos, no solo dos filos, tiene más filos”.

Influencers y periodismo

Ante el alto consumo de noticias e informaciones que presenta la población en los últimos años a través de redes sociales, donde conviven creadores de contenido e influencers dijo que los medios tampoco deben verlo como enemigo, más bien aprender de ellos, por la renovación en la forma de mercadeo que han provocado.

“Hay unas oportunidades tremendas, que también hay que aprovechar sin pánico y sin la idea que los creadores de contenido son un enemigo del medio. Es un enemigo en cierto sentido del criterio periodístico porque no manejan para nada metodología periodística, en su mayoría, y los criterios que permiten que tu produzcas análisis de calidad y eso yo creo que hay que tomar mucho de lo que hacen los creadores de contenido, pero incorporar el periodismo y apuntar más fuerte hacia las redes, pero sin confundir viralidad con relevancia”, sostuvo.

La charla

Francisco Tavarez, presidente de la Fundación El Demócrata, destacó que el motivo de la charla “La guerra de la atención, la IA, las fake news y el impacto de los medios de comunicación, combinado todo esto con el debate de Venezuela”, organizada por esa razón social, fue promover espacios de conversación sobre estos temas.

El también fundador y director del medio nativo digital “El Demócrata”, expresó que es importante resaltar que tanto medios que nacen en la esfera digital como los tradicionales que circulan en papel, tienen las mismas preocupaciones sobre el uso que se le da a la IA.

“Tanto medios como el Listín y nosotros que estamos en el ecosistema digital tenemos la misma preocupación, cuando se afecta la calidad de la credibilidad de la información eso nos impacta a todos”, precisó.