Motoconchistas de Barahona piden que se les permita trabajar en Navidad

Motoconchistas de este municipio solicitaron a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que les permita desempeñar su labor con normalidad, al asegurar que los operativos que se realizan en su contra les impiden ganarse el sustento diario, especialmente en esta temporada navideña.

A través de un audiovisual difundido en redes sociales, un conductor identificado como “Mello” expresó su inconformidad con la actuación de los agentes de tránsito, señalando que se sienten afectados en un trabajo del cual dependen para cumplir con sus responsabilidades familiares.

“Esta debería ser una época de felicidad y alegría, pero lo que tenemos es preocupación. Somos personas de trabajo, no hemos hecho nada malo; solo queremos que nos dejen trabajar en paz”, expresó el motoconchista.

Los conductores explicaron que las restricciones impactan directamente sus ingresos, los cuales utilizan para cubrir necesidades básicas de sus hogares, incluyendo la compra de alimentos y los preparativos de la tradicional cena de Nochebuena.

“No estamos pidiendo dinero ni ayuda. Lo único que queremos es que nos permitan trabajar tranquilos, sin que nos estorben”, agregó.

Indica que, aunque reconocen que existen motoconchistas que incumplen las normas de tránsito, muchos realizan su labor de manera responsable y aun así resultan perjudicados durante los operativos.

“Hay personas que trabajan correctamente, con documentos y casco, pero igual son detenidas. Eso nos afecta a todos”, manifestaron.

Los trabajadores del transporte en motocicleta afirmaron que la situación no solo tiene consecuencias económicas, sino también emocionales, debido a la incertidumbre que genera no poder llevar ingresos suficientes a sus hogares.

“Tenemos hijos que dependen de nosotros todos los días. Necesitamos trabajar para ayudarlos y vivir con dignidad”, expresaron.

Ante esta situación, llama a las autoridades provinciales, en especial a la gobernadora Oneida Féliz Medina, para que intervenga en la búsqueda de una solución que permita una convivencia armoniosa entre los organismos de tránsito y los trabajadores del sector.

“No estamos en contra de la autoridad ni del orden. Solo pedimos que se respete nuestro derecho al trabajo”, concluyó “Mello”.

Los motoconchistas aclararon que no respaldan el incumplimiento de las normas de tránsito, como la falta de casco protector o documentos al día, pero solicitaron que la aplicación de la ley se realice de manera que no les impida ejercer su labor y obtener los recursos necesarios para compartir en familia la cena de Nochebuena.