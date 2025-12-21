Sindicalista: Abinader debe revisar las instituciones públicas para devolver la confianza a la ciudadanía

El dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social, Cristianos (Fenattransc) Mario Díaz, recomienda al presidente Luis Abinader realizar una revisión estricta y correctiva del funcionamiento de las instituciones del Estado, para fortalecer la eficiencia gubernamental y restablecer la confianza de la ciudadanía en la administración pública.

Díaz sostuvo que el mandatario cuenta con el respaldo político, la autoridad institucional y el apoyo de la población para introducir cambios determinantes en entidades clave del Gobierno, al considerar que existen dependencias públicas cuya gestión se ha tornado ineficiente, desgastada y desconectada de las necesidades reales de la población.

A su juicio, el país demanda acciones institucionales claras, contundentes y verificables que evidencien un compromiso real con la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia administrativa, en un contexto donde persisten debilidades estructurales que afectan directamente la calidad de vida de los ciudadanos.

“El Estado no puede seguir operando con instituciones dirigidas por funcionarios que actúan como ciegos, ensartando agujas, que no cumplen su rol, que han perdido capacidad de respuesta o que se han convertido en espacios de inercia administrativa y de activismo político. Es imprescindible una intervención decidida del primer mandatario que garantice resultados concretos”, afirmó.

En ese sentido, el dirigente sindical señaló que, además de los escándalos vinculados a actos de corrupción en organismos como el Seguro Nacional de Salud (Senasa), varias instituciones responsables de áreas sensibles continúan mostrando deficiencias operativas, reflejadas en el progresivo deterioro de servicios públicos elementales.

Además, resaltó la importancia de una mirada al colapso casi total de la movilidad urbana en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, como consecuencia directa de la importación desproporcionada y desorganizada de motocicletas y automóviles, además de la falta de una Inspección Técnica Vehicular que saque de las calles y avenidas los vehículos que no reúnan las condiciones de circulación.

Otro problema que mencionó Díaz son las fallas en materia de seguridad ciudadana, situaciones que aseguró requieren correctivos inmediatos y decisiones institucionales de fondo, para evitar o controlar los actos delictivos en las vías públicas.

Asimismo, planteó que el proceso de revisión debe servir para reordenar la estructura institucional del Estado, evitar la concentración de múltiples cargos en una misma persona, que al final no dejan resultados en ninguno, y garantizar una gestión pública basada en criterios de capacidad técnica, desempeño y transparencia.

Díaz consideró necesario que el Gobierno amplíe la participación de cuadros técnicos y políticos con probada preparación y vocación de servicio que hasta el momento no han sido incorporados a la administración pública, pese a contar, según dijo, con las condiciones para contribuir a una gestión más eficiente y creíble en diversas áreas.

Sostuvo que una reconfiguración del tren gubernamental enviaría un mensaje claro a la población de que el Gobierno está dispuesto a corregir distorsiones, desmontar prácticas ineficientes y asumir con firmeza el combate contra la corrupción y el estancamiento institucional.

“El país necesita que sus instituciones funcionen mejor, que respondan y que rindan cuentas, eso es lo que hoy espera la sociedad dominicana”, concluyó Mario Díaz.