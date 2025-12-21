El indulto presidencial: Una práctica en desuso

El nueve de julio del 2020, estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social y Medios Digitales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) publicaron el proyecto multimedia titulado “Libres por mandato”, donde señalaron que entre 1861 y el 2012 los presidentes dominicanos indultaron a alrededor de 10,800 personas.

La cifra revelada por esa investigación académica contrasta con la realidad actual ya que en los últimos 13 años no se ha emitido ninguna disposición presidencial que haya dispuesto la absolución de la condena y la libertad inmediata de uno o varios reos de las cárceles dominicanos.

Precisamente el 27 de febrero del 2012, el entonces presidente Leonel Fernández otorgó el último indulto; en esa oportunidad, mediante el decreto 65-12, fueron favorecidos Juan Valdés Jerez, Yerar Dios Evangelista Contreras, Salvador Plasencia Hernández, Francisco Salazar Hernández, Bienvenido Leyba Vargas y Daniel Celedonio Marcelo, todos con enfermedades terminales.

Leonel Fernández

En total, entre sus 3 periodos de Gobierno, Fernández emitió unos 21 decretos de indultos; uno de ellos fue en 2007 a Miriam Brito Martínez, quien cumplía una condena de 20 años por el asesinato de su esposo, el empresario arenero José Castro. De acuerdo con reportes de la época, el caso de Brito Martínez concitó el apoyo de organizaciones por los derechos de las mujeres, ya que la reclusa había sufrido violencia de género durante muchos años por parte del arenero.

En 2009, Fernández indultó a la exfuncionaria del quebrado Banco Intercontinental (Baninter), Vivian Lubrano de Castillo; por igual a Pedro Franco Badía, Antonio Marte, Milcíades Amaro Guzmán y Gervasio de la Rosa, condenados por el fraude a través del Plan de Renove.

Los primeros indultos de Fernández fueron el 30 de diciembre de 1996, a penas meses después de asumir la Presidencia de la Republica.

En esa oportunidad fueron beneficiados Ernesto Guarionex Báez, Nelson González Gutiérrez, Leonardo Rocha Castro, Francisco Severino Paula, Joseph Pierre Marie, Gregne de los Santos Valenzuela, Nelson del Rosario Amparo, Domingo Maldonado Mateo, Joselito de los Santos Ramírez, José Luis Rodríguez Minaya, Daniel García Pérez, German María Pérez, Apolinar Thomas Jogui Carmona, Miledy Villamarino, Esmeralda Vásquez Reyes, Claudia Soler Pereira, Staling Ramírez Beltre, Marcelino Castillo Mordan.

Además de Miguel Brea Figueroa, Eddy Rivera Montero, Francisco Vasquez Amparo, Milton José Duran, José Torres Martínez, Ruddy Hernández de la Cruz, Jesús María Sena Beltre, José Genao de la Cruz, William Leoncio Ramírez, Antonio Pérez Guzmán, José Manuel de Los Santos de La Cruz, Ramón Martínez Burgos y Lupe Pérez.

Por igual Pedro García Tejada, Quirino Antonio Gómez Espinal, Francisco A. Maldonado Paulino, Euris Antonio Báez Marte, Juan Pablo Mercado Peña, Tiburcio Antonio Pérez Tatis, Víctor de Jesús Rojas Evangelista, Santo Martínez Polanco, Carlos Álvarez Bonilla, Pedro Amador, Delfo Colas de Los Santos, Willy de Los Santos, Eurine Sánchez Díaz, Ángel Manuel Tejeda M, Carlos Reyes Pérez y Juan Ogando.

También Carlito Pie, Ibano Mashilice Pie, Yant Blusa (Yampio), José Pirón García, Catalina Aquino Garcia, Pirulo Vicente Ramírez, Domingo Jiménez Rincón, Francisco Hernández Emiliano, Rene Calletano, Antonio Rivera Muñoz, Nelson Arias Ferreras, José del Carmen González y Damaso Pie.

Hipólito Mejía

En sus cuatro años de gestión gubernamental, el expresidente Mejía emitió 11 decretos de indultos en donde se beneficiaron a más 1,000 personas. El primero de ellos fue el 21 de diciembre del 2000 donde se le fue otorgada la libertad a más de 100 reos.

En el último, firmado el 23 de diciembre del 2003, donde se dispuso la puesta en libertad de más de 800 personas.

El indulto presidencial

El artículo 128 de la Constitución de la República, en su numeral J, señala como una atribución del presidente de turno conceder indultos los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, de conformidad con la ley y las convenciones internacionales.

El presidente Luis Abinader todavía no ha firmado su primer indulto.