Identificar una figura que unifique la militancia de cara al 2028: La misión del PLD en el 2026

Desde el momento en que culminó el proceso en el que Luis Abinader resultó reelecto como Presidente de la República, el exministro de Turismo, Francisco Javier García, anunció sus intenciones de aspirar por la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Meses después de esas declaraciones, la dirigencia del expartido oficialista decidió que lo mejor para esa organización política es decidir cuál será su figura presidencial antes de finalizar el 2026, para de esa manera comenzar a promoverla entre sus bases partidarias.

Con el transcurrir de los días a Francisco Javier se le han agregado el excandidato presidencial de ese partido, Abel Martínez; el exfuncionario Francisco Domínguez Brito y el exsecretario general, Charlie Mariotti.

La idea original del partido opositor era realizar un proceso, similar al que hicieron en 2022 donde mediante una “consulta” decidieron que Martínez iba a ser el candidato presidencial de ese partido en 2024; sin embargo, el Tribunal del Superior Electoral (TSE) emitió una sentencia en donde se anuló el numeral 3 del acta número 3 del Comité Político del PLD que dispone los “Acuerdos Discusión sobre el Mecanismo y la Fecha para seleccionar un aspirante a Precandidato o Precandidata Presidencial”, tras fallar la decisión del fondo de la impugnación interpuesta por Eleuterio Abad Santos.

A pesar de esa decisión, el PLD ha seguido reuniéndose con esos cuatro que han manifestado su interés en ocupar la casilla presidencial del 2028; Andrés Navarro, miembro de la comisión encargada de trabajar el Protocolo de Aspirantes Presidenciales, manifestó que el proceso que están preparando es para “identificar una figura que unifique al PLD de cara a las presidenciales del 2028”.

“El proceso que estamos llevando ahora se está haciendo de una manera que nos permita cumplir con los mandatos de ley, de la ley electoral y del marco jurídico en materia electoral del partido. Por eso date cuenta que de lo que estamos hablando es un proceso interno que no afecte el ambiente social, muy por el contrario, vamos a beber de ese ambiente social, pero sí ir definiendo y poniéndonos de acuerdo en la determinación de qué figura está mejor posicionada y garantiza la unificación del partido de cara a las elecciones presidenciales. Esa es la ruta que estamos llevando”, explicó Navarro a LISTÍN DIARIO.

El exministro de Educación manifestó que hasta el momento la idea es que los cuatro aspirantes presidenciales se desplacen en el territorio nacional para que expresen su idea de lo que serían sus respectivos planes de Gobierno y seguir moviendo las bases del partido morado.

“El hecho de que hasta el momento hayan cuatro líderes del PLD recorriendo el territorio nacional, escuchando a la gente, identificando problemáticas, denunciando los graves errores que está cometiendo la administración Abinader en su rol de presentar una nueva visión de desarrollo del país. Esos cuatro compañeros están dinamizando el posicionamiento del PLD en el electorado americano. Por eso te decía que nuestra expectativa, la del PLD, es que otros líderes puedan animarse y llevar también esa jornada de promoción de una nueva gestión gubernamental”, manifestó Navarro.

¿Gonzalo es aspirante o no?

Gonzalo Castillo, se mantiene sin confirmar sus aspiraciones para los comicios presidenciales 2028.Instagram

Navarro no cerró las puertas a que otros dirigentes del PLD se incorporen a la carrera por la candidatura presidencial; eso abre las oportunidades a que personas como el exfuncionario Gonzalo Castillo, quien desde mediados de junio de este año ha comenzado a hacerse presente en el escenario político tras meses fuera del escaparate público tras perder las elecciones del 2020 alcanzando poco más del 30% de los votos.

A pesar de que Castillo, de manera personal no se ha referido al tema, el diputado Gustavo Sánchez le comunicó a este diario, a finales de agosto, que el mismo también se estaría integrando a la contienda por encabezar la propuesta del partido opositor.

En la primera semana de este mes Sánchez encabezó una actividad en donde varios dirigentes peledeistas expresaron estar convencidos de identificar a Castillo como la única propuesta política, destinada a unificar la estructura partidaria.

Se recuerda que el excandidato presidencial está en medio de un proceso judicial que se llevado en su contra una vez asumieron las nuevas autoridades del Ministerio Público.