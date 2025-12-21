Esperanza y Ámina a punto de quedar incomunicadas por deterioro de puente

El temor se ha apoderado de los residentes en los municipios de Esperanza y Amina, en la provincia Valverde, por el peligro que les acecha al transitar por el puente que une a las dos comunidades.

Don Félix Taveras, un comunitario con más de 82 años, dice que ese puente tiene más de 100 años y hace tiempo está presentando un deterioro acelerado, ante la mirada indiferente de las autoridades.

Asegura Taveras que son muchas las denuncias y reclamos que han hecho por distintas vías a las autoridades de Obras Públicas , pero hasta ahora han sido indiferentes, mientras ellos temen transitar por el puente, debido al estado de corrosión que presentan sus bases

Don Felix Taveras, un comunitario de la zona.Fuente Externa

“Esa estructura corresponde a un puente centenario, cuya base está podrida, por lo que los residentes en la zona tenemos miedo de transitarlo y clamamos con urgencia una solución rápida antes de que se produzca una tragedia lamentable”, declara don Félix Taveras

El puente situado sobre el río Yaque del Norte está semidestruido y apenas se puede cruzar a pie o en motor, exponiéndose a sufrir un accidente.

Pidieron la intervención del ministro de Obras Públicas, Rafael Eduardo Estrella , para que auxilie a esas dos comunidades antes que queden incomunicadas.

Afirman que esa es una zona que vive de la producción agrícola y, si esa estructura colapsa, “se haría un grave daño a millas de familias de ambos pueblos”.

Además de reclamar atención urgente para el puente que une a Ámina y Esperanza , los comunitarios, por voz de don Félix Taveras, también alertaron sobre otro puente que requiere mantenimiento y es el que une el municipio de Mao con Amina sobre el río Mao.