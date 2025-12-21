deterioro de puente
Esperanza y Ámina a punto de quedar incomunicadas por deterioro de puente
El puente situado sobre el río Yaque del Norte está semidestruido y apenas se puede cruzar a pie o en motor según sus residentes.
El temor se ha apoderado de los residentes en los municipios de Esperanza y Amina, en la provincia Valverde, por el peligro que les acecha al transitar por el puente que une a las dos comunidades.
Don Félix Taveras, un comunitario con más de 82 años, dice que ese puente tiene más de 100 años y hace tiempo está presentando un deterioro acelerado, ante la mirada indiferente de las autoridades.
Asegura Taveras que son muchas las denuncias y reclamos que han hecho por distintas vías a las autoridades de Obras Públicas , pero hasta ahora han sido indiferentes, mientras ellos temen transitar por el puente, debido al estado de corrosión que presentan sus bases
“Esa estructura corresponde a un puente centenario, cuya base está podrida, por lo que los residentes en la zona tenemos miedo de transitarlo y clamamos con urgencia una solución rápida antes de que se produzca una tragedia lamentable”, declara don Félix Taveras
El puente situado sobre el río Yaque del Norte está semidestruido y apenas se puede cruzar a pie o en motor, exponiéndose a sufrir un accidente.
Pidieron la intervención del ministro de Obras Públicas, Rafael Eduardo Estrella , para que auxilie a esas dos comunidades antes que queden incomunicadas.
Afirman que esa es una zona que vive de la producción agrícola y, si esa estructura colapsa, “se haría un grave daño a millas de familias de ambos pueblos”.
Además de reclamar atención urgente para el puente que une a Ámina y Esperanza , los comunitarios, por voz de don Félix Taveras, también alertaron sobre otro puente que requiere mantenimiento y es el que une el municipio de Mao con Amina sobre el río Mao.