Eduardo Estrella: Mejoría en tráfico del km9 de la Autopista Duarte se notará en los “próximos días”

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, señaló que en los “próximos días” los ciudadanos comenzaran a notar la mejoría del tráfico en los alrededores del kilómetro 9 de la Autopista Duarte a medida que los trabajos de intervención en ese tramo continúan avanzando.

En declaraciones al LISTÍN DIARIO, Estrella manifestó que con la instalación del peatonal se podrá seguir avanzando en las demás aristas de la remodelación, que incluye la viabilización de más carriles.

“Cada día más, la gente va a ir notando la mejoría y entonces estamos personalmente y permanente dándole seguimiento a esos trabajos”, manifestó el ministro de Obras Públicas.

Estrella manifestó que no le gusta “dar una fecha” con relación a cuándo estarán terminados los trabajos de remozamiento, sin embargo manifestó que continuará dando a conocer los avances de la obra, a medida que se vayan ejecutando.

“El montaje del próximo (peatonal) vamos a decir que será para los primeros 15 días del próximo mes y así vamos a seguir dándole terminación porque tenemos una cosa delante para poder entonces terminar algunos muros que nos hacen falta pero los vamos a mantener al tanto”, manifestó Estrella.

Desde febrero del 2022, las autoridades se encuentran trabajando en el saneamiento y ampliación del kilómetro 9 de la Autopista Duarte, con la finalidad de descongestionar el tránsito en ese espacio caracterizado por una alta afluencia de personas que van y vienen desde la región norte del país, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, entre otros sectores.