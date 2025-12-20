Obispo de Barahona llama a vivir la Navidad con justicia, solidaridad y compromiso cristiano

El obispo de la Diócesis de Barahona, monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, exhortó a los dominicanos a vivir la Navidad como un tiempo de renovación espiritual, justicia social y compromiso con los más necesitados, recordando que el nacimiento de Jesús es un llamado a la paz, la dignidad humana y la solidaridad.

En su mensaje navideño, exclusivo para Listín Diario, monseñor Romero Cárdenas destacó que la Navidad invita a contemplar “el misterio grande del Dios que se hace niño para habitar entre nosotros y traernos paz, vida y esperanza”.

En ese sentido, la máxima autoridad católica en la región Enriquillo, subrayó la importancia de que el pueblo dominicano se reconozca como una sola familia en estos tiempos de unidad, de solidaridad y de amor fraterno.

El prelado llamó a que cada ciudadano asuma con responsabilidad, justicia y solidaridad el deber de servir al país, cuidando no solo a los demás, sino, también el patrimonio común, para que el bienestar alcance a todos.

Advirtió que no puede haber una paz auténtica mientras persistan profundas desigualdades sociales, por lo que instó a trabajar para reducir la brecha entre la abundancia de unos pocos y la pobreza que afecta a muchos dominicanos.

“La Navidad nos interpela a corregir estas desigualdades. Dios quiere que todos vivamos con dignidad”, expresó el obispo, al tiempo que pidió al Señor conceder la gracia de ser una sociedad más justa, honesta y solidaria.

Monseñor Romero Cárdenas exhortó a que esta celebración renueve el compromiso de trabajar por la paz desde las familias, las comunidades y los espacios laborales, construyendo una sociedad donde la honestidad sea un valor irrenunciable.

El mensaje del obispo Romero Cárdenas concluye con una bendición especial para todas las familias de la Diócesis de Barahona y del país, deseándoles “una Navidad colmada de paz, esperanza y fraternidad cristiana”.