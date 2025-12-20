Comerciantes aseguran que Navidad llegó con altos precios en los mercados

La Navidad se caracteriza por las cenas llenas de platos típicos como el cerdo y el arroz, pero los precios de los insumos van en aumento, según los comerciantes del Mercado Nuevo de la Duarte y el de Villa Consuelo.

Aunque varios dijeron que los alimentos se mantienen estables, la mayoría coincidió en que los productos están muy caros y, si no aumentan los precios, no tienen ganancias.

Leonardo, empleado de un negocio de carne, habló sobre las ventas en esta Navidad.

"Tenemos esperanza de que venga más gente; esto empieza la otra semana porque ahora la venta está floja , pero aún así vendemos un poco".

Pedro, dueño de un puesto de venta de arroz, maíz y habichuelas y otros granos, dijo que al arroz se le está ganando cinco pesos.

"Todo caro y la venta floja; al arroz yo le estoy sacando 5 pesos porque si uno cambia el precio, la gente se queja, pero tampoco podemos perder todo, esto es una crisis".